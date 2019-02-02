16 yıl sonra rekor
Fenerbahçe, 4 futbolcu aldığı 2002-03’ten sonra 5 transferle en hareketli ara transfer dönemini yaşadı.
REYES AÇIKLANDI
Fenerbahçe'de beklentilerin uzağında kalan Diego Reyes'in, İspanya La Liga'da Leganes'e kiralandığı açıklanmıştı. Leganes de, 26 yaşındaki Meksikalı stoperin transferini duyurdu. İspanyol ekibi, twitter hesabından Reyes'i açıklayan bir paylaşım yaptı.
DİVAN KURULU BUGÜN
Fenerbahçe Kulübünün olağan yüksek divan kurulu toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenecek toplantının saat 10.30'da başlayacağı belirtildi. Başkan Ali Koç da toplantıda hazır bulunacak.
AZİZ YILDIRIM TANIK OLDU
Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, Ankara'da görülen 52 sanıklı FETÖ'nün yargı yapılanması davası için "tanık" olarak ifade verdi. Yıldırım mahkemede, "Şike Davası'nın çözümü ile ilgili bize kimsenin gelmediği ve bu yönde talep olmadığını belirtmiştik" diye sorulan sorulara cevap verdi.
MARTİN SKRTEL'İ JUVENTUS İSTEDİ
Fenerbahçe'de kontratı sezon sonunda bitecek olan Slovak stoper Martin Skrtel için menajeri Karol Csonto'dan çarpıcı açıklamalar geldi. Csonto, "Juventus ne pahasına olursa olsun Skrtel'i istedi. Al Nasr da 3 milyon euroluk teklif yaptı. Ne var ki F.Bahçe, teklifleri geri çevirdi. O, şu an takımın en önemli oyuncusu ve anladığım kadarıyla yönetim göndermek istemedi" dedi.
- 2.2.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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