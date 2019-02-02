16 yıl sonra rekor – Fotomaç – 02 Şubat 2019
02 Şubat 2019, Cumartesi
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sonra rekor

16 yıl sonra rekor

, 4 futbolcu aldığı 2002-03’ten sonra 5 transferle en hareketli ara dönemini yaşadı.

Fenerahçe, ara transferde en hareketli dönemlerinden birini yaşadı. Ara transferdeki en hareketli sezonlarından birini 4 futbolcu aldığı 2002-2003'te Rebrov, Erhan Albayrak, Beschastnykh ve Kemal Aslan'ı kadrosuna katarak yaşayan sarı-lacivertliler, sonra da benzer bir hareketliliği geçirdi. Kadrosunu 'dan Sadık Çiftpınar, G.Saray'dan , Beşiktaş'tan , Empoli'den Zajc ve Chelsea'den kiralık olarak Moses ile güçlendiren , 5 isim transfer ederek 2002-2003'ü geride bıraktı.

REYES AÇIKLANDI
Fenerbahçe'de beklentilerin uzağında kalan Diego Reyes'in, 'da Leganes'e kiralandığı açıklanmıştı. Leganes de, 26 yaşındaki Meksikalı stoperin transferini duyurdu. İspanyol ekibi, twitter hesabından Reyes'i açıklayan bir paylaşım yaptı.

DİVAN KURULU BUGÜN
Fenerbahçe Kulübünün olağan yüksek divan kurulu toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenecek toplantının saat 10.30'da başlayacağı belirtildi. Başkan da toplantıda hazır bulunacak.

AZİZ YILDIRIM TANIK OLDU
Fenerbahçe eski başkanı , Ankara'da görülen 52 sanıklı 'nün yargı yapılanması davası için "tanık" olarak ifade verdi. Yıldırım mahkemede, "Şike Davası'nın çözümü ile ilgili bize kimsenin gelmediği ve bu yönde talep olmadığını belirtmiştik" diye sorulan sorulara cevap verdi.

MARTİN SKRTEL'İ JUVENTUS İSTEDİ
Fenerbahçe'de kontratı sezon sonunda bitecek olan Slovak stoper için menajeri Karol Csonto'dan çarpıcı açıklamalar geldi. Csonto, " ne pahasına olursa olsun Skrtel'i istedi. Al Nasr da 3 milyon euroluk teklif yaptı. Ne var ki F.Bahçe, teklifleri geri çevirdi. O, şu an takımın en önemli oyuncusu ve anladığım kadarıyla yönetim göndermek istemedi" dedi.
  1. 2.2.2019
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