Fenerbahçe ve Galatasaray'a UEFA şoku!

Ara transfer dönemini oldukça hareketli geçiren Fenerbahçe ve Galatasaray'da, taraftarların ve teknik adamların yüzleri gülüyor. İki takımda da gönderilmek istenen oyuncularla büyük ölçüde yollar ayrılırken, eksik bölgeler yeni transferlerle güçlendirildi. Ancak UEFA kuralları gereği iki takımı da zor kararlar bekliyor...
31 Ocak 2019 Perşembe, 19:00:03
Güncelleme: 19:13:42
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Spor Toto Süper Lig'de 19 hafta sonunda ligde 2. sırada bulunan Galatasaray ve 14. sırada bulunan Fenerbahçe'yi UEFA'da zor bir karar bekliyor.
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Transfer dönemini etkili bir biçimde kullanan iki dev kulüp de kadrosundaki eksikleri büyük ölçüde tamamladı.
İki takım da ara transfer döneminde 5'er transfer yaptı.
Fatih Terim çok istediği forvet transferlerine kavuşurken, Ersun Yanal da orta sahasını ve defans hattını güçlendirdi.
Deneyimli teknik adamların yüzü her ne kadar güldüyse de, UEFA kuralları gereği sıkıntılı günler kapıda.