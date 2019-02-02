Ali Koç'tan sertlik isyanı!
Fenerbahçe Başkanı, Halil’in Dirar’ın bileğine bastığı pozisyonda kırmızı bekledi. Jerome’un kızardığı faulde ise Sadık’ın ayağı kırılabilirdi.
Monitöre gitti
Koç, Halil'in ilk yarıda Dirar'ın ayak bileğine bastığı pozisyonu yakından izlemek için tribünde yerinden kalkıp monitöre gitti.
- 2.2.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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