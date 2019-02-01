Fenerbahçe-Göztepe maçının VAR'ı Barış Şimşek oldu
Fenerbahçe'nin, Süper Lig'in 20. haftasında bu akşam sahasında Göztepe ile karşılaşacağı maçın Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Barış Şimşek oldu.
Ülker Stadyumu'nda oynanacak bu zorlu müsabakanın VAR hakemi ise Barış Şimşek oldu. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bulunan VAR merkezinde AVAR olarak da Serkan Tokat yer alacak.
- 1.2.2019 15:45
- Güncelleme: 1.2.2019 15:47
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Fenerbahçe-Göztepe maçının VAR'ı Barış Şimşek oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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