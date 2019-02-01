Fenerbahçe çıkışını sürdürüyor
01 Şubat 2019, Cuma
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çıkışını sürdürüyor

Fenerbahçe çıkışını sürdürüyor

'in 20.haftasının açılış maçında , 'yi 2-0'lık skorla mağlup etti.

'in 20.haftasının açılış maçından , konuk ettiği 'yi 2-0'lık skorla mağlup etti. Fenerbahçe'nin gollerini Ayew ve Moses attı.

Fenerbahçe bu galibiyet ile puanını 23'e yükselterek 12.sıraya yükseldi. Göztepe ise 22 puanda kalarak 13.sıraya geriledi.

MAÇTAN NOTLAR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Göztepe karşısında ilk 11'inde tek değişikliğe gitti.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Yanal, geçen hafta ligde Evkur 'u 3-2 yendikleri maçın kadrosunda zorunlu bir değişiklik yaptı.

Sarı kart cezalısı 'ın yerine ilk 11'de forma giydi.

YENİ TRANSFERLER YEDEK

Fenerbahçe'nin yeni transferleri Serdar Aziz, ve , maça yedek kulübesinde başladı.

Transferin son 2 gününde kadroya dahil olan Tolgay ve Serdar, yedekler arasında yer aldı. Moses de Evkur Yeni Malatyaspor maçında olduğu gibi yine yedek kulübesinde şans bekledi.

Fenerbahçe'nin transferin son saatlerinde renklerine kattığı Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc ise takımla henüz antrenmana çıkmadığı için kadroya alınmadı.

SERDAR VE TOLGAY'A DESTEK

Tribünlerin tamamına yakınını dolduran Fenerbahçeli taraftarlar Galatasaray'dan gelen Serdar Aziz ile Beşiktaş'tan transfer edilen Tolgay Arslan'a sevgi gösterilerinde bulundu.

Karşılaşma öncesi yapılan ısınmada Serdar Aziz ve Tolgay Arslan tribünlere çağrıldı. İki futbolcu da tribünlere giderek taraftarları selamladı.

Serdar Aziz, tribünlere giderken eşofmanındaki Fenerbahçe armasını öptü. Taraftarlar aynı hareketi Tolgay'dan da istedi. Bunun üzerine Tolgay da armayı öperek taraftara karşılık verdi.

SLIMANI KADRODA

Fenerbahçe'nin Cezayirli santrforu İslam Slimani, kadroya alındı.

Evkur Yeni Malatyaspor maçında, transfer görüşmelerinde bulunduğu için kadroya alınmayan Slimani, takımda kaldı ve Göztepe karşısında kadroya dahil edildi.

Sarı-lacivertlilerde kırmızı kart cezalısı , sarı kart cezalısı Hasan Ali Kaldırım ile sakatlığı olan futbolcular Michael Frey, , , ve Oğuz Kağan Güçtekin, kadroda yer almadı.

  1. 1.2.2019 22:21
  2. Güncelleme: 1.2.2019 22:52
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