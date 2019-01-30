Castillo'da işlem tamam! 1.5 yıllık anlaşma
30 Ocak 2019, Çarşamba
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Castillo'da işlem tamam! 1.5 yıllık anlaşma

Castillo'da işlem tamam! 1.5 yıllık anlaşma

, 'nın forveti Nicolas Castillo'nun transferinde mutlu sona ulaştı.

Portekiz basınında yer alan haberlere göre 26 yaşındaki oyuncunun kiralanması konusunda iki kulüp anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertlilerin Castillo'nun 1.5 yıllığına kiralanması için 'ya 4 milyon euro ödeyeceği öğrenildi. Kanarya bu süre sonunda 4 milyon euro daha verip oyuncunun bonservisini alabilecek. Bugün 'a geleceği söylenen yıldız, Benfica'da 11 resmi maçta gol atamadı, 1 asist yaptı.
  1. 30.1.2019
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