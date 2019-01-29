Moses siftah yaptı
29 Ocak 2019, Salı
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Moses siftah yaptı

Moses siftah yaptı

Nijeryalı futbolcu, dün formasıyla ilk maçına çıktı, taraftarları heyacanlandırdı.

Ara döneminin flaş transferlerinden , formasıyla dün ilk maçına çıktı. Maçın 66. dakikasında Benzia'nın yerine oyuna giren Nijeryalı futbolcu, sahaya hızlı bir giriş yaptı. Hücuma güç katan 28 yaşındaki futbolcu, oyunda kaldığı kısa süre içinde kalitesini ortaya koydu. Güçlü fiziği ve hızıyla öne çıkan Moses'ın üst üste çalımlarla ilerleyip, çerçeveyi tutturamadığı şutunda da tribünler büyük heyecan yaşadı. 4 ikili mücadeleden galip ayrılan yıldız futbolcu, verdiği 6 pasta da başarılıydı.

AYEW'E BİR HALLER OLDU
Büyük umutlarla transfer edilen Ayew'in son haftalardaki düşüşü devam ediyor. karşısında atılan ilk golün hazırlanışında sahne alan Ganalı, vasat bir görüntü çizdi. Ayew oyundan alınırken de ıslıklandı.

BENZİA'DAN 20'DE 1
Bu sezon Slimani ile birlikte hayal kırıklığı yaşatan futbolculardan biri olan Yassine Benzia, dün akşam da beklentilerin altında kaldı. Malatyaspor'un bulduğu ilk golden önce yaptığı top kaybıyla kritik bir hata yapan Cezayirli futbolcu, bu karşılaşmada bir ilke de imza attı! 12. lig maçında 20. şutunu çeken 24 yaşındaki ilk kez çerçeveyi tutturdu. Bu şutta da kaleci gole izin vermedi.

ISLA'YA TAM PUAN
Sarı-lacivertlilerin sağ bekteki vazgeçilmezi Isla, dün akşam başarılı bir 90 dakika çıkardı. 'nin ilk golünde asisti yapan Şilili futbolcu, yaptığı bindirmelerle de hücuma önemli destek verdi.
  1. 29.1.2019
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