Moses siftah yaptı
Nijeryalı futbolcu, dün Fenerbahçe formasıyla ilk maçına çıktı, taraftarları heyacanlandırdı.
AYEW'E BİR HALLER OLDU
Büyük umutlarla transfer edilen Ayew'in son haftalardaki düşüşü devam ediyor. Malatya karşısında atılan ilk golün hazırlanışında sahne alan Ganalı, vasat bir görüntü çizdi. Ayew oyundan alınırken de ıslıklandı.
BENZİA'DAN 20'DE 1
Bu sezon Slimani ile birlikte hayal kırıklığı yaşatan futbolculardan biri olan Yassine Benzia, dün akşam da beklentilerin altında kaldı. Malatyaspor'un bulduğu ilk golden önce yaptığı top kaybıyla kritik bir hata yapan Cezayirli futbolcu, bu karşılaşmada bir ilke de imza attı! 12. lig maçında 20. şutunu çeken 24 yaşındaki ilk kez çerçeveyi tutturdu. Bu şutta da kaleci gole izin vermedi.
ISLA'YA TAM PUAN
Sarı-lacivertlilerin sağ bekteki vazgeçilmezi Isla, dün akşam başarılı bir 90 dakika çıkardı. Mehmet Ekici'nin ilk golünde asisti yapan Şilili futbolcu, yaptığı bindirmelerle de hücuma önemli destek verdi.
- 29.1.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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