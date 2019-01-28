Ve Tolgay Fenerbahçe'ye! Takasla transfer...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında bomba bir takas gerçekleşmek üzere... Sarı lacivertliler de siyah beyazlılar da transfer çalışmalarını aralıksız sürdürürken ayrılıkların yanı sıra takviyeler de söz konusu... İşte ara transfer dönemine son günler kala iki takım arasındaki son anlaşmaya dair detaylar...
28 Ocak 2019 Pazartesi, 10:14:47
Güncelleme: 10:16:52
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Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında çılgın transfer takası... Kadro dışı oyunculardan Tolgay Arslan için en ciddi teklifi daha önce de Fenerbahçe yapmıştı.
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Nitekim sarı lacivertli ekip, teknik direktör Ersun Yanal'ın da raporuyla orta sahaya oyun zekası yüksek aynı zamanda oyunu okuyup takımı yönlendirebilen bir oyuncu transfer etmek istiyordu...
Fenerbahçe orta sahadaki pas trafiğini yğkseltecek bir isim olarak Süper Lig'i de doğrudan bildiği avantajıyla Tolgay Arslan'a yöneldi.
Tolgay Arslan transferi için Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki görüşmeler son noktaya kadar geldi ve transferin açıklanması artık an meselesi...
İki kulüp arasında daha önceden yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamamış olsa da pazarlıklar sürüyor...