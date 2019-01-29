"Sonuna kadar buradayız"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, maçın ardından bomba açıklamalar yaptı. 3-2 kazanılan Malatya galibiyetini kırılma maçı olarak gördüklerini belirten Koç, "Artık seri yakalayacağımızı düşünüyorum" dedi. Bugüne kadar eleştirildiklerini ve yerden yere vurulduklarını belirten Ali Koç, "Her şeyin bir sınırı var" derken taraftara da teşekkür etti. Koç, "Tarihimizin en kötü sezonunu yaşarken, bizi yalnız bırakmadılar. Sadece bu gece için değil, tüm sezon için teşekkür ediyorum. Onlara karşı mahçup olduk" diye konuştu.



'SALDIRILAR BİZİ KAMÇILAR'

Eleştirilerle ilgili konuşan Koç, "Bardağı hep yarı dolu görmeye çalıştık. Ama bu zafiyet olarak görüldü. Değişmeyecek olan bu tavrımızın farklı algılandığını gördük. Bir yerde de yeter dememiz gerekiyor. Bunlarla ilgili yüksek divan kurulunda konuşacağız. Biz buradayız, hiçbir yere de gitmiyoruz. Evet, futbol çok kötü gidiyor ancak başka yerlerde de iyi giden işler var. Camiam arkamda olduğu sürece de gitmeyeceğim. Son günlerde haddinden fazla saldırılar yapılıyor ancak bu bizi kamçılar" dedi.



YAYINCI KURULUŞA MESAJ GÖNDERDİ

Yayıncı kuruluşun özetleri daha dikkatli hazırlamasını isteyen Ali Koç, "Bu akşam ilginç kararlar vardı. Yayıncı kuruluştan da rica ediyorum. 3 dakikalık özetin daha özenle hazırlanmasını rica ediyorum. Galatasaray derbisinde istemediğimiz olaylar oldu. O maçın özetlerinde Fenerbahçe'nin lehine olan görüntüler verilmedi. Galatasaray'ın lehine olanlar verildi. İnce ince ufak ufak görüntüler ve noktalar var. Skrtel'in kafasına gelen çakmak geçen hafta gösterilmedi. Bunlar dikkatimizi çekiyor" dedi.



ALI KOÇ'UN DİKKAT ÇEKTİĞİ POZİSYONLAR



Galatasaray maçı: Orada iki karar vardı. Her ikisi de golle sonuçlandı. Biri Fenerbahçe'nin taç atışı. Fenerbahçe'nin değil, Galatasaray'ındı bize verildi ve gol oldu. Diğeri de bizim yediğimiz gol, auttu ancak korner verildi ve gol yedik. Bu görüntülerin taç tarafı verildi ancak Fenerbahçe tarafı verilmedi.

Bursaspor maçı: Skrtel'e yapılan bir hareket vardı ceza sahası içinde, penaltı olduğu pek çok otorite tarafından söylendi ancak o da verilmedi. Skrtel'in kafasına gelen çakmak, taş her neyse verilmedi.