Fenerbahçe'de kongre hazırlığı! Ali Koç'un yerine o geliyor
Ali Koç'a muhalif kanadın kongre hazırlığı yaptığı ve ünlü iş adamına teklif götürüldüğü iddia edildi.
28 Ocak 2019 Pazartesi, 00:11:29
Güncelleme: 07:47:28
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Fenerbahçe'de yaşanan kötü sonuçlar Sarı-Lacivertli camiayı harekete geçirdi.
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Ali Koç'a muhalif kanadın olağanüstü kongre hazırlığı yaptığı ve kötü sonuçların devam etmesi halinde mart ayında kongreye gidilmesinin kaçınılmaz olduğu vurgulandı.
Mulahif isimlerin Nihat Özdemir'e başkan olması için teklif götürdükleri belirlendi. Nihat Özdemir'in adaylığına Aziz Yıldırım'ın da tam destek vereceği iddia edildi.
Nihat Özdemir kimdir?
5 Nisan 1950 tarihinde Diyarbakır'da dünyaya gelen Nihat Özdemir, ilk ve orta eğitimini Diyarbakır'da tamamladıktan sonra Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Fakültesi'nden Makine Mühendisi olarak mezun oldu.
1973-1975 yılları arasında Ege Üniversitesi Endüstri Bölümü'nde Master yapan Özdemir, 1976 yılında Limak İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.yi kurdu. Özdemir, 2002-2004 yılları arasında Türkiye Müteahhitler Birliği'nin Başkanlığı'nı yaptı.