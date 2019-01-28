Fenerbahçede kongre hazırlığı! Ali Koçun yerine o geliyor - Fotomaç
28 Ocak 2019, Pazartesi
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Fenerbahçe'de kongre hazırlığı! Ali Koç'un yerine o geliyor

Ali Koç'a muhalif kanadın kongre hazırlığı yaptığı ve ünlü iş adamına teklif götürüldüğü iddia edildi.

28 Ocak 2019 Pazartesi, 00:11:29 Güncelleme: 07:47:28
Fenerbahçede kongre hazırlığı! Ali Koçun yerine o geliyor

Fenerbahçe'de yaşanan kötü sonuçlar Sarı-Lacivertli camiayı harekete geçirdi.

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Fenerbahçede kongre hazırlığı! Ali Koçun yerine o geliyor

Ali Koç'a muhalif kanadın olağanüstü kongre hazırlığı yaptığı ve kötü sonuçların devam etmesi halinde mart ayında kongreye gidilmesinin kaçınılmaz olduğu vurgulandı.

Fenerbahçede kongre hazırlığı! Ali Koçun yerine o geliyor

Mulahif isimlerin Nihat Özdemir'e başkan olması için teklif götürdükleri belirlendi. Nihat Özdemir'in adaylığına Aziz Yıldırım'ın da tam destek vereceği iddia edildi.

Fenerbahçede kongre hazırlığı! Ali Koçun yerine o geliyor

Nihat Özdemir kimdir?

5 Nisan 1950 tarihinde Diyarbakır'da dünyaya gelen Nihat Özdemir, ilk ve orta eğitimini Diyarbakır'da tamamladıktan sonra Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Fakültesi'nden Makine Mühendisi olarak mezun oldu.

Fenerbahçede kongre hazırlığı! Ali Koçun yerine o geliyor

1973-1975 yılları arasında Ege Üniversitesi Endüstri Bölümü'nde Master yapan Özdemir, 1976 yılında Limak İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.yi kurdu. Özdemir, 2002-2004 yılları arasında Türkiye Müteahhitler Birliği'nin Başkanlığı'nı yaptı.

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