Fer bombası!

Fenerbahçe'nin transfer gündemine sürpriz bir isim daha eklendi. İtalya'nın ünlü gazetecisi Di Marzio, sarı-lacivertlilerin İngiltere'de Championship (Spor Toto 1. Lig) takımı Swansea City ile 6 aylık sözleşmesi kalan Leroy Fer'i transfer etmek istediğini yazdı.

Hollandalı orta saha oyuncusunu bonservisi ile birlikte almayı planlayan Sarı Kanarya'nın, Gal takımına teklif sunduğunu iddia etti. Yönetimin transferi bitirmeye kararlı olduğu vurgulanırken, siyah-beyazlıların olumsuz tavırlarına rağmen sıkı pazarlıkların yoğun bir şekilde sürdürüldüğü belirtildi. Swansea'nin, kilit futbolcuları arasında yer alan Fer'i bırakmamak için yoğun çaba gösterdiği ancak aynı zamanda takımın kaptanı olan 29 yaşındaki Hollandalı yıldızın da Fenerbahçe'ye sıcak baktığı öne sürüldü. Tecrübeli orta saha, bu sezon oynadığı 24 karşılaşmada 1 gol ve 5 asistlik bir katkı sağladı.



ADEBAYOR'A KARŞILIK SLİMANİ

FENERBAHÇE'de Comolli'nin Başakşehir CEO'su Mustafa Eröğüt ile Slimani ve Adebayor'un takasını görüştüğü öğrenildi. İki yönetici arasında anlaşma sağlanamadığı bildirildi. Sarı-lacivertlilerin, aradığı santrforu bulamazsa yeniden Başakşehir'in kapısını çalmayı planladığı belirtildi. Öte yandan teknik direktör Abdullah Avcı da transferi gündemdeki Togolu yıldızı Kasımpaşa maçının kadrosuna almadı.