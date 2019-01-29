Fer bombası!
29 Ocak 2019, Salı
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Fer bombası!

Fer bombası!

İtalyan gazeteci , Kanarya’nın ’de Swansea’de oynayan orta saha için teklif yaptığını öne sürdü.

'nin gündemine sürpriz bir isim daha eklendi. 'nın ünlü gazetecisi , sarı-lacivertlilerin 'de Championship ( 1. Lig) takımı Swansea City ile 6 aylık sözleşmesi kalan Leroy Fer'i transfer etmek istediğini yazdı.

Hollandalı orta saha oyuncusunu bonservisi ile birlikte almayı planlayan Sarı Kanarya'nın, Gal takımına teklif sunduğunu iddia etti. Yönetimin transferi bitirmeye kararlı olduğu vurgulanırken, siyah-beyazlıların olumsuz tavırlarına rağmen sıkı pazarlıkların yoğun bir şekilde sürdürüldüğü belirtildi. Swansea'nin, kilit futbolcuları arasında yer alan Fer'i bırakmamak için yoğun çaba gösterdiği ancak aynı zamanda takımın kaptanı olan 29 yaşındaki Hollandalı yıldızın da Fenerbahçe'ye sıcak baktığı öne sürüldü. Tecrübeli orta saha, bu sezon oynadığı 24 karşılaşmada 1 gol ve 5 asistlik bir katkı sağladı.

ADEBAYOR'A KARŞILIK SLİMANİ
FENERBAHÇE'de Comolli'nin CEO'su Mustafa Eröğüt ile Slimani ve Adebayor'un takasını görüştüğü öğrenildi. İki yönetici arasında anlaşma sağlanamadığı bildirildi. Sarı-lacivertlilerin, aradığı santrforu bulamazsa yeniden Başakşehir'in kapısını çalmayı planladığı belirtildi. Öte yandan teknik direktör da transferi gündemdeki Togolu yıldızı maçının kadrosuna almadı.

  1. 29.1.2019
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