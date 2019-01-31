Fenerbahçe'de Ersun Yanal Göztepe 11'ini belirledi! Victor Moses sahne alıyor
Fenerbahçe için Göztepe sınavının önemi büyük olacak. Sarı-lacivertliler, 3 puan alırsa bu sezon ilk kez üst üste 2 maç kazanacak, en az bir basamak da yukarı tırmanacak. Ersun Yanal bu zorlu maç için 11'ini belirledi.
31 Ocak 2019 Perşembe, 01:21:02
Güncelleme: 07:50:47
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Yeni Malatyaspor karşısında şeytanın bacağını kıran Fenerbahçe, bir ilk için yarın Göztepe ile karşılaşacak.
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Yine taraftarı önünde oynanacak maçın hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertliler, bu karşılaşmadan da zaferle ayrılırsa bu sezon bir ilke imza atacak.
Kanarya, İzmir ekibinden de 3 puan alması halinde 2018-19'da ilk kez üst üste 2 maç kazanacak.
Fenerbahçe, bu karşılaşmayla birlikte seri yakalaması halinde en az 1 basamak çıkacak, rakipleri de kaybederse 2 sıra yükselebilecek.
VICTOR MOSES BU KEZ 11'DE Çalışmalarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe'nin, Ülker Stadı'ndaki Göztepe sınavında yeni transfer Moses da 11'de yer alacak.