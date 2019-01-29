Sadık Çiftpınar performansıyla göz doldurdu
29 Ocak 2019, Salı
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performansıyla göz doldurdu

Sadık Çiftpınar performansıyla göz doldurdu

’nin yeni savunmacısı , takımıyla çıktığı ikinci lig maçında gösterdiği başarılı performansla taraftarın beğenisini topladı.

'nin devre arası transfer döneminde Evkur 'dan renklerine bağladığı , dün eski takımına karşı gösterdiği performansla göz doldurdu. 90 dakika boyunca sahada kalan 26 yaşındaki stoper, özellikle hava toplarındaki hakimiyetiyle dikkatleri üzerine çekerken, maç boyunca yüzde 91.1'lik pas yüzdesiyle oynadı. Yaptığı 74 pasın 68'sinde başarılı olan Sadık bu alanda sahanın en iyi oyuncusu oldu. Girdiği 15 ikili mücadelenin 12'sinden galip ayrılan Sadık, savunmasından 5 de pozisyon uzaklaştırdı.

Maç sonu sarı-lacivertli taraftarların sevgi gösterilerinde bulunduğu Sadık'ın performansını, basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı da beğendiğini belirtti.
  1. 29.1.2019 10:36
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