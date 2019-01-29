Spor yazarları Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçını yazdı

Erman Toroğlu: Kımıldamaya başladı



Karşımda 3 tane televizyon... 3 televizyonda 3 tane maç... Ligin en tepesini de en alttakini de ilgilendiriyor. Bazı pozisyonları kaçıyorsunuz ama öbür tarafa bakarken tekrarlarda onu yakalıyorsunuz.

Bu haftanın en karlısı Başakşehir ile Galatasaray...

Bunlar tepedeki karlılar. Neden;

Kasımpaşa ağaçtan düştü gibi... Malatya da 3 puan kaybetti. Zirveden biraz uzaklaştı.

Sanki üst taraf şekilleniyor gibi...