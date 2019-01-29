Spor yazarları Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçını yazdı
Spor yazarları, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında taraftarı önünde Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'nin son durumunu değerledirdi.
29 Ocak 2019 Salı, 07:13:10
Güncelleme: 09:35:21
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Erman Toroğlu: Kımıldamaya başladı
Karşımda 3 tane televizyon... 3 televizyonda 3 tane maç... Ligin en tepesini de en alttakini de ilgilendiriyor. Bazı pozisyonları kaçıyorsunuz ama öbür tarafa bakarken tekrarlarda onu yakalıyorsunuz. Bu haftanın en karlısı Başakşehir ile Galatasaray... Bunlar tepedeki karlılar. Neden; Kasımpaşa ağaçtan düştü gibi... Malatya da 3 puan kaybetti. Zirveden biraz uzaklaştı. Sanki üst taraf şekilleniyor gibi...
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Alt taraf tam yanıyor. Bu 3 karşılaşmayı seyrettiğimde en kötü takım benim eski takımım Ankaragücü... Diğer 5 takım da Ankaragücü'nden iyiler. Zaten Ankaragücü'nün ligde beyin üstü gitmesi de bunu gösteriyor. Ankaragücü Başkanı çok konuşuyor. Bazen de saçma sapan konuşuyor ama az iş yapıyor.
Başakşehir-Kasımpaşa karşılaşması... Klasik Başakşehir ve fazla etkili olmayan bir Kasımpaşa... 90 dakika boyunca bildiğini okuyan, bildiğinden hiç şaşmayan ve rakiplerinin ufak ufak tuzağa düşürerek yiyen bir canavara benziyor Başakşehir...
Rakiplerini önce kendine doğru çekiyor. Sonra 2-3 kontra ile nakavt ediyor. Yani rakiplerine resmen tuzak kurarak maç kazanıyor. Hani fare yakalamak için kapana peynir koyarsın ya onun gibi... Peyniri yiyeceğim derken zokayı yiyorsun.
Fenerbahçe-Yeni Malatya maçı tam bir mücadele maçı oldu. Sarı-lacivertliler Ersun ile beraber fizik olarak biraz kımıldamaya başladılar. Bu gözüküyor. Ama tam hazırlar mı; hayır... Malatyaspor bayağı güçlü bir takım. Çok dengeli oynuyorlar. Ama İstanbul'da büyüklerle oynuyorsan sinekten yağ çıkaracaksın.