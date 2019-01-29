Kanarya’nın ağır ‘Roman’ı
Martin Skrtel'in cezalı olduğu mücadelede Sadık Çiftpınar'ın partneri Roman Neustadter oldu.
Martin Skrtel'in cezalı olduğu mücadelede Sadık Çiftpınar'ın partneri Roman Neustadter oldu. Ancak Rus oyuncu ilk yarıda çok kötü bir performans sergiledi. Her iki golde de büyük hatalar yaptı. Pozisyonlarda ağır kalan Neustadter'in oyunu "Neredesin Martin Skrtel" dedirtti.
- 29.1.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Kanarya’nın ağır ‘Roman’ı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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