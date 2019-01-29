Kanarya’nın ağır ‘Roman’ı – Fotomaç – 29 Ocak 2019
29 Ocak 2019, Salı
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Kanarya’nın ağır ‘Roman’ı

Kanarya’nın ağır ‘Roman’ı

'in cezalı olduğu mücadelede 'ın partneri oldu.

'in cezalı olduğu mücadelede 'ın partneri oldu. Ancak Rus oyuncu ilk yarıda çok kötü bir performans sergiledi. Her iki golde de büyük hatalar yaptı. Pozisyonlarda ağır kalan Neustadter'in oyunu "Neredesin Martin Skrtel" dedirtti.

  1. 29.1.2019
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