Miha Zajcde şok gelişme! Listede yok... - Fotomaç
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Miha Zajc'de şok gelişme! Listede yok...
Tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe'de yeni transfer Miha Zajc'le ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Sloven futbolcu o listede yer almıyor...
1 Şubat 2019 Cuma, 12:59:41
Güncelleme: 13:06:18
Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını 17. sırada tamamlayan Fenerbahçe, sezonun ikinci yarısında çıkış arıyor.
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Bunun için kadrosunu Sadık, Serdar, Mosses, Tolgay ve Miha'yla güçlendiren sarı-lacivertlilerin TFF'ye verdiği oyuncu listesinde ise bir ayrıntı dikkat çekti.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Miha Zajc, Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinde bulunan oyuncu listesinde yer almıyor.
Devre arası transfer döneminin son gününde İtalya temsilcisi Empoli'den Fenerbahçe'ye transfer olan Miha Zajc, sarı-lacivertlilerin kadro listesinde yok.
Türkiye Futbol Federasyonu bilgi bankasında son transferler Serdar Aziz ve Tolgay Ali Arslan kadroda yer alırken, 14 kişilik yabancı kontenjanının tamamı dolu olduğundan Miha Zajc'ın ismi yer almadı.