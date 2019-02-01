Miha Zajcde şok gelişme! Listede yok... - Fotomaç
01 Şubat 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ

Miha Zajc'de şok gelişme! Listede yok...

Tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe'de yeni transfer Miha Zajc'le ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Sloven futbolcu o listede yer almıyor...
1 Şubat 2019 Cuma, 12:59:41 Güncelleme: 13:06:18
Miha Zajcde şok gelişme! Listede yok...

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını 17. sırada tamamlayan Fenerbahçe, sezonun ikinci yarısında çıkış arıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Miha Zajcde şok gelişme! Listede yok...

Bunun için kadrosunu Sadık, Serdar, Mosses, Tolgay ve Miha'yla güçlendiren sarı-lacivertlilerin TFF'ye verdiği oyuncu listesinde ise bir ayrıntı dikkat çekti.

Miha Zajcde şok gelişme! Listede yok...

Fenerbahçe'nin yeni transferi Miha Zajc, Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinde bulunan oyuncu listesinde yer almıyor.

Miha Zajcde şok gelişme! Listede yok...

Devre arası transfer döneminin son gününde İtalya temsilcisi Empoli'den Fenerbahçe'ye transfer olan Miha Zajc, sarı-lacivertlilerin kadro listesinde yok.

Miha Zajcde şok gelişme! Listede yok...

Türkiye Futbol Federasyonu bilgi bankasında son transferler Serdar Aziz ve Tolgay Ali Arslan kadroda yer alırken, 14 kişilik yabancı kontenjanının tamamı dolu olduğundan Miha Zajc'ın ismi yer almadı.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN