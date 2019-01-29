Fenerbahçe'nin rakibi Zenit'te transfer hareketliliği
29 Ocak 2019, Salı
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'nin rakibi Zenit'te transfer hareketliliği

Fenerbahçe'nin rakibi Zenit'te transfer hareketliliği

'nin UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki rakibi Zenit, 'ten 'yi kadrosuna kattı, futbolcusu Leandro Paredes'i ise Paris Saint-Germain'e (PSG) gönderdi.

Ara transfer döneminin 23 Ocak'ta başlayıp 22 Şubat'ta bittiği 'in zirvesindeki Zenit'te transfer hareketliliği yaşanıyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, transferi konusunda ile anlaşılan , kendisini 3,5 yıllığına Zenit'e bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Bir dönem Beşiktaş'ın da gündemindeki 29 yaşındaki stoper, Ukrayna Milli Takımı formasını 54 kez giydi.

Zenit'in orta saha oyuncusu Leandro Paredes ise PSG'ye gitti. PSG Kulübü, 24 yaşındaki Arjantinli milli futbolcu ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladıklarını duyurdu.

, 12 Şubat Salı günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Zenit'i ağırlayacak.

  1. 29.1.2019 13:24
  2. Güncelleme: 29.1.2019 13:26
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