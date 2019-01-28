Fenerbahçe'den yıldız orta sahaya teklif! Açıklandı...
Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-Lacivertli yönetim taraftarın yüzünü yıldız transferlerle güldürmek istiyor.
28 Ocak 2019 Pazartesi, 18:27:44
Güncelleme: 18:37:41
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Spor Toto Süper Lig'de küme düşme potasında bulunan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ligde ve kupada hayal kırıklığı yaratan sarı-lacivertliler, yapılacak transferlerle taraftarın yüzünü güldürmeyi amaçlıyor.
Ara transfer döneminde teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda hareket eden Fenerbahçe, Sadık Çiftpınar ve Victor Moses'ı kadrosuna kattı.
Buna karşılık sarı-lacivertlilerden Barış Alıcı ve Ozan Tufan kiralık olarak, Yiğithan Güveli ise bonservisiyle takımdan ayrıldı.
Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın yönetimden stoper, iki orta saha, kanat ve forvet istediği biliniyordu.