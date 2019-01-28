Fenerbahçeden yıldız orta sahaya teklif! Açıklandı... - Fotomaç
28 Ocak 2019, Pazartesi
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Fenerbahçe'den yıldız orta sahaya teklif! Açıklandı...

Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-Lacivertli yönetim taraftarın yüzünü yıldız transferlerle güldürmek istiyor.
28 Ocak 2019 Pazartesi, 18:27:44 Güncelleme: 18:37:41
Fenerbahçeden yıldız orta sahaya teklif! Açıklandı...

Spor Toto Süper Lig'de küme düşme potasında bulunan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.

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Fenerbahçeden yıldız orta sahaya teklif! Açıklandı...

Ligde ve kupada hayal kırıklığı yaratan sarı-lacivertliler, yapılacak transferlerle taraftarın yüzünü güldürmeyi amaçlıyor.

Fenerbahçeden yıldız orta sahaya teklif! Açıklandı...

Ara transfer döneminde teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda hareket eden Fenerbahçe, Sadık Çiftpınar ve Victor Moses'ı kadrosuna kattı.

Fenerbahçeden yıldız orta sahaya teklif! Açıklandı...

Buna karşılık sarı-lacivertlilerden Barış Alıcı ve Ozan Tufan kiralık olarak, Yiğithan Güveli ise bonservisiyle takımdan ayrıldı.

Fenerbahçeden yıldız orta sahaya teklif! Açıklandı...

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın yönetimden stoper, iki orta saha, kanat ve forvet istediği biliniyordu.

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