Benfica'ya çıkarma!
29 Ocak 2019, Salı
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'ya çıkarma!

Benfica'ya çıkarma!

Reyes ve Slimani'nin gidişiyle kadroda yer açacak , 'nın golcülerine göz dikti.

Sarı-lacivertlilerin, Şilili Nicolas Castillo ve Arjantinli Facundo Ferreyra'nın peşinde olduğu öğrenildi. Sarı Kanarya'nın, bu sezon oynadığı 4 maçta katkı sağlayamayan Castillo ile 8 karşılaşmada forma giyen ve 1 kez ağları havalandıran Ferreyra'yı kiralamak için Portekizli kurmaylarla görüşmeler başladığı öğrenildi.

DİEGO REYES İSPANYA'YA GİTTİ
'de beklenen hamle gerçekleşti ve takımda bekleneni veremeyen isimlerin başında gelen Diego Reyes, takımı Leganes'e sezon sonuna kadar kiralandı. Teknik direktör da maçı öncesinde yaptığı açıklamada, 26 yaşındaki Meksikalı stoperin olduğunu duyurdu. Cocu'nun döneminde bedelsiz transfer edilen Reyes, 14 maçta 1 golle oynadı.

VEİGA ÇIKMAZI
Kanarya'nın 'da Palmeiras'tan 1.5 yıllığına kiralamak istediği Veiga'nın transferi zora girdi. Yeşil-beyazlılar, Fenerbahçe'nin kiralık teklifini kabul etmedi. 22 yaşındaki Brezilyalı orta saha, geçen sezon kiralık oynadığı Paranaense'de 41 maçta 10 gol, 8 asistlik performans sergiledi.
  1. 29.1.2019
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