Benfica'ya çıkarma!
Reyes ve Slimani'nin gidişiyle kadroda yer açacak Fenerbahçe, Benfica'nın golcülerine göz dikti.
DİEGO REYES İSPANYA'YA GİTTİ
Fenerbahçe'de beklenen hamle gerçekleşti ve takımda bekleneni veremeyen isimlerin başında gelen Diego Reyes, İspanya La Liga takımı Leganes'e sezon sonuna kadar kiralandı. Teknik direktör Ersun Yanal da Malatya maçı öncesinde yaptığı açıklamada, 26 yaşındaki Meksikalı stoperin transfer olduğunu duyurdu. Cocu'nun döneminde bedelsiz transfer edilen Reyes, 14 maçta 1 golle oynadı.
VEİGA ÇIKMAZI
Kanarya'nın Brezilya'da Palmeiras'tan 1.5 yıllığına kiralamak istediği Veiga'nın transferi zora girdi. Yeşil-beyazlılar, Fenerbahçe'nin kiralık teklifini kabul etmedi. 22 yaşındaki Brezilyalı orta saha, geçen sezon kiralık oynadığı Paranaense'de 41 maçta 10 gol, 8 asistlik performans sergiledi.
- 29.1.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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