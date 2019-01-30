Şener herkesi şok etti! Tolgay transferi iptal mi?

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Tolgay Arslan transferinde anlaşması gündeme bomba gibi düşmüştü. Sarı-Lacivertlilerin teklifinin 2.5 milyon Euro + Şener Özbayraklı olduğu biliniyordu. Şener'in kararı doğrultusunda transferin gerçekleşmeme ihtimali ortaya çıktı. İşte detaylar...

30 Ocak 2019 Çarşamba, 18:39:37 Güncelleme: 18:48:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





