Şener herkesi şok etti! Tolgay transferi iptal mi? - Fotomaç
30 Ocak 2019, Çarşamba
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Şener herkesi şok etti! Tolgay transferi iptal mi?

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Tolgay Arslan transferinde anlaşması gündeme bomba gibi düşmüştü. Sarı-Lacivertlilerin teklifinin 2.5 milyon Euro + Şener Özbayraklı olduğu biliniyordu. Şener'in kararı doğrultusunda transferin gerçekleşmeme ihtimali ortaya çıktı. İşte detaylar...
30 Ocak 2019 Çarşamba, 18:39:37 Güncelleme: 18:48:00
Şener herkesi şok etti! Tolgay transferi iptal mi?

Fenerbahçe, uzun süredir istediği Tolgay Arslan'a kavuşmak üzere.

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Şener herkesi şok etti! Tolgay transferi iptal mi?

29 ocak gecesi, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Tolgay Arslan transferi konusunda anlaştıkları haberi gündeme bomba gibi düşmüştü.

Şener herkesi şok etti! Tolgay transferi iptal mi?

Fenerbahçe'nin Tolgay Arslan için Beşiktaş'a, 2.5 milyon Euro + Şener Özbayraklı'yı teklif ettiği biliniyor.

Şener herkesi şok etti! Tolgay transferi iptal mi?

Şenol Güneş'in, Şener Özbayraklı ısrarla istemesi sonucu Fikret Orman bu teklifi kabul etti.

Şener herkesi şok etti! Tolgay transferi iptal mi?

Tolgay Arslan da daha önce Fenerbahçe'de oynamak istediğini yönetime iletmişti.

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