Şener herkesi şok etti! Tolgay transferi iptal mi?

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Tolgay Arslan transferinde anlaşması gündeme bomba gibi düşmüştü. Sarı-Lacivertlilerin teklifinin 2.5 milyon Euro + Şener Özbayraklı olduğu biliniyordu. Şener'in kararı doğrultusunda transferin gerçekleşmeme ihtimali ortaya çıktı. İşte detaylar...
30 Ocak 2019 Çarşamba, 18:39:37
Güncelleme: 18:48:00
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Fenerbahçe, uzun süredir istediği Tolgay Arslan'a kavuşmak üzere.
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29 ocak gecesi, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Tolgay Arslan transferi konusunda anlaştıkları haberi gündeme bomba gibi düşmüştü.
Fenerbahçe'nin Tolgay Arslan için Beşiktaş'a, 2.5 milyon Euro + Şener Özbayraklı'yı teklif ettiği biliniyor.
Şenol Güneş'in, Şener Özbayraklı ısrarla istemesi sonucu Fikret Orman bu teklifi kabul etti.
Tolgay Arslan da daha önce Fenerbahçe'de oynamak istediğini yönetime iletmişti.