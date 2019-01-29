Fenerbahçe'de kabus bitti

Spor Toto Süper Lig'de 6 maçtır kazanamayan Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-2 yenerek hem hasrete son verdi hem de düşme hattından kurtuldu. Sarı-lacivertliler puanını 20'ye çıkararak 14. sıraya yükseldi. En son Aytemiz Alanyaspor'u yine Kadıköy'de 2-0 yenen sarı-lacivertliler ligde daha sonra oynadığı 6 karşılaşmada 4 beraberlik, 2 yenilgi almıştı. Taraftarının desteği altında oynayan Kanarya'ya galibiyeti Mehmet'ler getirdi.



EKİCİ BİR DE PENALTI KAÇIRDI



Mehmet Ekici (2) kez sahne alırken, Mehmet Topal son golü kaydetti. Ekici ikinci yarıda bir de penaltı vuruşundan yararlanamadı. Bu sezon yaptığı büyük çıkış ile şampiyonluk adayları arasına giren Yeni Malatyaspor ise 5 maç sonra (3 galibiyet, 2 beraberlik) kaybetti ve 32 puanda kaldı. Mina ve Donald'la deplasmanda iki kez rakibini yakalayan konuk ekip son saniyelerde beraberliğe yaklaştı. Ancak eski futbolcusu Sadık topu çizgiden uzaklaştırdı.



TOPAL'DAN 3 PUANLIK SİFTAH



Maçın 86. dakikasında kaleci Farnolle'den dönen topu kafa ile tamamlayarak galibiyeti getiren Mehmet Topal bu sezon ligdeki ilk golünü attı. Tecrübeli futbolcu kupada da bir gol kaydetmişti.



KUPA 11'İNDE 5 DEĞİŞİKLİK



Ersun Yanal, 1-0 kaybettikleri kupadaki Ümraniyespor maçına göre ilk onbirde 5 değişikliğe gitti. Tecrübeli hoca; Şener Özbayraklı, Martin Skrtel, Valbuena, Sebastian Frey ve İslam Slimani'nin yerine Mauricio Isla, Sadık Çiftpınar, Nabil Dirar, Mehmet Ekici ve Roberto Soldado'ya şans verdi. Yeni transfer Victor Moses ise yedek soyundu.



SLIMANI KADRO DIŞI



Kanarya'da formsuzluğu nedeniyle eleştirilen ve takımdan ayrılması gündemde olan İslam Slimani ile Leganes'e kiralanan Diego Reyes maç kadrosuna alınmadı. Ersun Yanal, İslam Slimani'nin de transfer görüşmeleri olduğu için kadroya dahil edilmediğini söyledi.



HASAN ALİ CEZALI OLDU!



Sarı kart sınırında yer alan Hasan Ali Kaldırım dün gördüğü kartla cezalı duruma düştü. Tecrübeli futbolcu, haftaya Ülker Stadı'nda oynanacak Göztepe maçında forma giyemeyecek. Sınırdaki diğer isimler Isla, Yassine Benzia ve Eljif Elmas kart görmezken, İsmail Köybaşı ise karşılaşmayı kulübede tamamladı.?