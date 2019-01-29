Fenerbahçe'de kabus bitti
29 Ocak 2019, Salı
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'de kabus bitti

Fenerbahçe'de kabus bitti

Sarı-lacivertliler, 6 maç sonra kazanıp 14. sıraya yükseldi. Taraftara ‘oh be’ dedirten goller (2) ve ’dan geldi.

'de 6 maçtır kazanamayan , Evkur 'u 3-2 yenerek hem hasrete son verdi hem de düşme hattından kurtuldu. Sarı-lacivertliler puanını 20'ye çıkararak 14. sıraya yükseldi. En son Aytemiz Alanyaspor'u yine Kadıköy'de 2-0 yenen sarı-lacivertliler ligde daha sonra oynadığı 6 karşılaşmada 4 beraberlik, 2 yenilgi almıştı. Taraftarının desteği altında oynayan Kanarya'ya galibiyeti Mehmet'ler getirdi.


EKİCİ BİR DE PENALTI KAÇIRDI

(2) kez sahne alırken, son golü kaydetti. Ekici ikinci yarıda bir de penaltı vuruşundan yararlanamadı. Bu sezon yaptığı büyük çıkış ile şampiyonluk adayları arasına giren Yeni Malatyaspor ise 5 maç sonra (3 galibiyet, 2 beraberlik) kaybetti ve 32 puanda kaldı. Mina ve Donald'la deplasmanda iki kez rakibini yakalayan konuk ekip son saniyelerde beraberliğe yaklaştı. Ancak eski futbolcusu Sadık topu çizgiden uzaklaştırdı.

TOPAL'DAN 3 PUANLIK SİFTAH

Maçın 86. dakikasında kaleci Farnolle'den dönen topu kafa ile tamamlayarak galibiyeti getiren Mehmet Topal bu sezon ligdeki ilk golünü attı. Tecrübeli futbolcu kupada da bir gol kaydetmişti.

KUPA 11'İNDE 5 DEĞİŞİKLİK

, 1-0 kaybettikleri kupadaki Ümraniyespor maçına göre ilk onbirde 5 değişikliğe gitti. Tecrübeli hoca; Şener Özbayraklı, , Valbuena, ve 'nin yerine Mauricio Isla, Sadık Çiftpınar, Nabil Dirar, Mehmet Ekici ve 'ya şans verdi. Yeni transfer ise yedek soyundu.

SLIMANI KADRO DIŞI

Kanarya'da formsuzluğu nedeniyle eleştirilen ve takımdan ayrılması gündemde olan İslam Slimani ile Leganes'e kiralanan Diego Reyes maç kadrosuna alınmadı. Ersun Yanal, İslam Slimani'nin de transfer görüşmeleri olduğu için kadroya dahil edilmediğini söyledi.

HASAN ALİ CEZALI OLDU!

Sarı kart sınırında yer alan dün gördüğü kartla cezalı duruma düştü. Tecrübeli futbolcu, haftaya Ülker Stadı'nda oynanacak Göztepe maçında forma giyemeyecek. Sınırdaki diğer isimler Isla, Yassine Benzia ve Eljif Elmas kart görmezken, ise karşılaşmayı kulübede tamamladı.?

  1. 29.1.2019
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