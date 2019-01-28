Şakası yok!
Yanal, karşılaşma öncesi net konuştu: Artık işin şakası kalmadı. Şunu bilin ki kazanmaktan başka şansımız yok.
GERİYE DÜŞMEYİN
"Gol yollarındaki bitiricilikleri iyi ve duran topları iyi değerlendiriyorlar. Öne geçtiklerinde de skor avantajını korumayı başarıyorlar. Ne yapıp edip geriye düşmemeliyiz ve tehlikeli yerlerde faul yapmamalıyız. Savunmada görev alacak oyuncular ilk topları uzaklaştırın. Aranıza atılacak toplara da dikkat edin. Taraftarımızın önünde kötü gidişe son vermeliyiz. Bu maç da bizim için önemli bir fırsat. Bunu değerlendirmeliyiz."
- 28.1.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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