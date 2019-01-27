Fenerbahçede sıra 10 numara transferinde! - Fotomaç
27 Ocak 2019, Pazar
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Fenerbahçe'de sıra 10 numara transferinde!

Fenerbahçe'de orta saha transferi için Veiga, Drinkwater, Johansen, Ramselaar, Dabo, Augusto ve Tolgay isimleriyle temaslar devam ediyor.
27 Ocak 2019 Pazar, 00:25:59 Güncelleme: 07:49:36
Fenerbahçede sıra 10 numara transferinde!

Kanat transferini Victor Moses ile çözen Fenerbahçe'de gözler orta sahaya çevrildi.

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Fenerbahçede sıra 10 numara transferinde!

Yönetim bu bölge için de girişimleri sürdürüyor.

Fenerbahçede sıra 10 numara transferinde!

Palmeiras'tan Raphael Veiga için pazarlıkların devam ettiği öğrenilirken, bu oyuncu olmazsa alternatif isimlerden birisi alınacak.

Fenerbahçede sıra 10 numara transferinde!

Chelsea'li Danny Drinkwater, Fulham'dan Stefan Johansen, PSV'den Bart Ramselaar, Fiorentina'dan Bryan Dabo ve Çin'den Renato Augusto listedeki isimler.

Fenerbahçede sıra 10 numara transferinde!

Beşiktaşlı Tolgay Arslan için de ikinci başkan Semih Özsoy'un siyah-beyazlı kulüple temaslara devam ettiği gelen haberler arasında...

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