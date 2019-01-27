Fenerbahçe'de sıra 10 numara transferinde!
Fenerbahçe'de orta saha transferi için Veiga, Drinkwater, Johansen, Ramselaar, Dabo, Augusto ve Tolgay isimleriyle temaslar devam ediyor.
27 Ocak 2019 Pazar, 00:25:59
Güncelleme: 07:49:36
Kanat transferini Victor Moses ile çözen Fenerbahçe'de gözler orta sahaya çevrildi.
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Yönetim bu bölge için de girişimleri sürdürüyor.
Palmeiras'tan Raphael Veiga için pazarlıkların devam ettiği öğrenilirken, bu oyuncu olmazsa alternatif isimlerden birisi alınacak.
Chelsea'li Danny Drinkwater, Fulham'dan Stefan Johansen, PSV'den Bart Ramselaar, Fiorentina'dan Bryan Dabo ve Çin'den Renato Augusto listedeki isimler.
Beşiktaşlı Tolgay Arslan için de ikinci başkan Semih Özsoy'un siyah-beyazlı kulüple temaslara devam ettiği gelen haberler arasında...