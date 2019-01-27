Fenerbahçe'de sıra 10 numara transferinde!

Fenerbahçe'de orta saha transferi için Veiga, Drinkwater, Johansen, Ramselaar, Dabo, Augusto ve Tolgay isimleriyle temaslar devam ediyor.

27 Ocak 2019 Pazar, 00:25:59 Güncelleme: 07:49:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





