Slimani’yi biz de alabilirdik!
28 Ocak 2019, Pazartesi
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Slimani’yi biz de alabilirdik!

Slimani’yi biz de alabilirdik!

'nin eski idari menajeri Hasan Çetinkaya, 'nin kendi dönemlerinde de listesinde olduğunu açıkladı.

Transferleri adım adım değerlendirmek gerektiğini kaydeden Çetinkaya, " da olsa bu şekilde karar verebilirdi. Çok fazla eleştirel olmamak lazım bu konularda. Mesela 'nin şu andaki performansı çok şaşırtıcı. Bizim de kısa listemizde yer alan bir oyuncuydu. Kalsaydık biz de alabilirdik. Yeni takım için önemli olan galibiyettir. Takım özgüvenini yitirdi" ifadelerini kullandı.

PERSİE, AJAX'I DAĞITTI
'da haftanın maçında Feyenoord, Ajax'ı 6-2 yenerek tarihi bir galibiyete imza attı. Kırmızı-beyazlı ekibin gollerini (2), Toornstra, Berghuis, Vilhena ve Ayoub attı. Rakibini 8 maç sonra yenen Feyenoord 3. sıradaki yerini korurken, Ajax lider PSV'nin 5 puan gerisine düştü.
  1. 28.1.2019
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