Slimani’yi biz de alabilirdik!
Fenerbahçe'nin eski idari menajeri Hasan Çetinkaya, İslam Slimani'nin kendi dönemlerinde de transfer listesinde olduğunu açıkladı.
PERSİE, AJAX'I DAĞITTI
Hollanda'da haftanın maçında Feyenoord, Ajax'ı 6-2 yenerek tarihi bir galibiyete imza attı. Kırmızı-beyazlı ekibin gollerini Van Persie (2), Toornstra, Berghuis, Vilhena ve Ayoub attı. Rakibini 8 maç sonra yenen Feyenoord 3. sıradaki yerini korurken, Ajax lider PSV'nin 5 puan gerisine düştü.
- 28.1.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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