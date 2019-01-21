Kalplerde yaşayacak
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Kalplerde yaşayacak

Kalplerde yaşayacak

derbisi öncesi kalp krizi geçirerek vefat eden adına yaptırılan park törenle açıldı.

tarafından, - maçı öncesi tribünde kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren 22 yaşındaki Fenerbahçe taraftarı 'in adının verildiği Koray Şener, Barış, Dostluk ve Kardeşlik Parkı törenle açıldı. Açılışa Fenerbahçe Başkanı , teknik direktör , takım kaptanları ve 'ın yanı sıra Valisi Muammer Erol, Başkanı da katıldı. Ali Koç, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'a teşekkür ederek, "Bu genç arkadaşı her zaman kalbimizde yaşatacağız" dedi.

Fenerbahçeli, Galatasaraylı ve Beşiktaşlı taraftarlar parkın adına yakışır şekilde açılışta genç taraftar için birlikte marşlar söyledi
  1. 21.1.2019
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