Serdar çözerse gelecek – Fotomaç – 17 Ocak 2019
17 Ocak 2019, Perşembe
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Serdar çözerse gelecek

Serdar çözerse gelecek

Serdar Aziz'i kadrosuna katmak isteyen beklemeye geçti.

'i kadrosuna katmak isteyen beklemeye geçti. Sarı- lacivertliler sadece oyuncunun sarı-kırmızılı kulüpten alacağı olan 1.8 milyon euro'yu karşılayabileceğini belirtirken, henüz transfere onay vermedi. Kulübe ihtarname çeken Serdar, bonservisini alırsa imzalar atılacak.
  1. 17.1.2019
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