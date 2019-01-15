Otyakmaz: Aatıf olabilir – Fotomaç – 15 Ocak 2019
17 Nisan 2019, Çarşamba
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Otyakmaz: Aatıf olabilir

Otyakmaz: Aatıf olabilir

Başkanı , Aatıf Chahechouhe'nun transferini düşünebileceklerini açıkladı.

Başkanı , Aatıf Chahechouhe'nun transferini düşünebileceklerini açıkladı. Otyakmaz, "Aatıf'ın geri gelmesi aklımızdan geçmiyor değil. Taraftarımızın da arzu ettiği bir oyuncu. Robinho'nun üstüne merhem olabilir ama 6 aydır oynamıyor. Maaşı da yüksek" dedi. Aatıf'ı da istiyor.

  1. 15.1.2019
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