Otyakmaz: Aatıf olabilir

Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Aatıf Chahechouhe'nun transferini düşünebileceklerini açıkladı. Otyakmaz, "Aatıf'ın geri gelmesi aklımızdan geçmiyor değil. Taraftarımızın da arzu ettiği bir oyuncu. Robinho'nun üstüne merhem olabilir ama 6 aydır oynamıyor. Maaşı da yüksek" dedi. Aatıf'ı Çaykur Rizespor da istiyor.