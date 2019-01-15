Otyakmaz: Aatıf olabilir
Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Aatıf Chahechouhe'nun transferini düşünebileceklerini açıkladı.
Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Aatıf Chahechouhe'nun transferini düşünebileceklerini açıkladı. Otyakmaz, "Aatıf'ın geri gelmesi aklımızdan geçmiyor değil. Taraftarımızın da arzu ettiği bir oyuncu. Robinho'nun üstüne merhem olabilir ama 6 aydır oynamıyor. Maaşı da yüksek" dedi. Aatıf'ı Çaykur Rizespor da istiyor.
- 15.1.2019
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Fatih Terim parlattı
Toplam 2
Yorum
gsgs onyekuru reziloynadı sadece gol den sonra biraz göründü.onun dışında silikti.golü atmasa çıkartacaktı
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John Ogu gelebilir
Toplam 1
Yorum
SAMSUNLUU Lütfen gelsin tam aranan adam. KARADENİZ fırtınası seneye sert esecek...
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Fatih Terim parlattı
Toplam 2
Yorum
ÜZÜLEREK YAZIYORUM Kİ 2 NDİAYE-FEGULİ-BELHANDA/SİNAN-MİTRO-EMRE YERİNE DİAGNE-BELHANDA-ONYEKURU/EMRE-SELÇUK-MİTRO OYUTMAK YERİNE SANKİ MAĞLUP GİBİ GOL ARADIK
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