Damien Comolli’ye sürpriz talip
Nice takımında başkan Jean Pierr Rivere ve sportif direktör Julien Fournier, basın toplantısıyla istifa ettiklerini açıkladı.
Nice takımında başkan Jean Pierr Rivere ve sportif direktör Julien Fournier, basın toplantısıyla istifa ettiklerini açıkladı. Fransız basını, Fenerbahçe'de eleştirilen Damien Comolli'nin Nice'in yeni sportif direktörü olabileceğini iddia etti. Comolli'nin bu görev için ilk aday olduğu belirtildi. Damien, daha önce ülkesinde St. Etienne'de sportif direktörlük yapmıştı
- 12.1.2019
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Fikret Orman: “Transfer yapıp yapmayacağımız süreç içerisinde belli olacak”
Toplam 1
Yorum
Bence Cok oyuncular Gitmesi lazim 4-5 Yeni Transfer Gelmesi lazim ama Bu gidiste 1 Isim gelecek 1-2 Oyuncu Gidecek Gibi Görünüyor !
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal Bu sevinçli ve neşeli tabloyu sezon sonunda görmek isterim
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal İhtiyaç olan bölgelere aranılan özelliklere sahip oyuncular alınırsa keyifler daha iyi olacak
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