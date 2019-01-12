Damien Comolli’ye sürpriz talip – Fotomaç – 12 Ocak 2019
12 Ocak 2019, Cumartesi
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’ye sürpriz talip

Damien Comolli’ye sürpriz talip

takımında başkan ve sportif direktör , basın toplantısıyla istifa ettiklerini açıkladı.

takımında başkan ve sportif direktör , basın toplantısıyla istifa ettiklerini açıkladı. Fransız basını, 'de eleştirilen 'nin Nice'in yeni sportif direktörü olabileceğini iddia etti. Comolli'nin bu görev için ilk aday olduğu belirtildi. Damien, daha önce ülkesinde St. Etienne'de sportif direktörlük yapmıştı

  1. 12.1.2019
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