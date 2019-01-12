Damien Comolli’ye sürpriz talip

Nice takımında başkan Jean Pierr Rivere ve sportif direktör Julien Fournier, basın toplantısıyla istifa ettiklerini açıkladı. Fransız basını, Fenerbahçe'de eleştirilen Damien Comolli'nin Nice'in yeni sportif direktörü olabileceğini iddia etti. Comolli'nin bu görev için ilk aday olduğu belirtildi. Damien, daha önce ülkesinde St. Etienne'de sportif direktörlük yapmıştı