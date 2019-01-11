Serdar ihtar çekti Fenerbahçe atağa kalktı – Fotomaç – 11 Ocak 2019
11 Ocak 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Serdar ihtar çekti atağa kalktı

Serdar ihtar çekti Fenerbahçe atağa kalktı

’la anlaşma yoluna gidecek olan Kanarya, bonservisi indirmeye çalışacak.

'ın "Neden olmasın" diyerek açık kapı bıraktığı konusunda da yeni gelişmeler var. 28 yaşındaki stoper, alacakları için 'a ihtarname gönderdi. Bunu fırsat bilen yönetimi de sarı-kırmızılı kulüple anlaşma yolunu gündeme aldı. Galatasaray, Serdar'a alacaklarını ödeyemezse oyuncu şubat ortasında serbest kalacak. Bu durumda ancak sezon sonunda Fenerbahçe forması giyecek. sezon sonuna bırakmak istemeyen sarı-lacivertlilerin, ihtarname sonrası Galatasaray'dan 4.5 milyon Euro'luk bonserviste indirim talep ettiği kaydedildi.

  1. 11.1.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Serdar ihtar çekti Fenerbahçe atağa kalktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN