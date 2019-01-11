Serdar ihtar çekti Fenerbahçe atağa kalktı
Galatasaray’la anlaşma yoluna gidecek olan Kanarya, bonservisi indirmeye çalışacak.
Ersun Yanal'ın "Neden olmasın" diyerek açık kapı bıraktığı Serdar Aziz konusunda da yeni gelişmeler var. 28 yaşındaki stoper, alacakları için Galatasaray'a ihtarname gönderdi. Bunu fırsat bilen Fenerbahçe yönetimi de sarı-kırmızılı kulüple anlaşma yolunu gündeme aldı. Galatasaray, Serdar'a alacaklarını ödeyemezse oyuncu şubat ortasında serbest kalacak. Bu durumda ancak sezon sonunda Fenerbahçe forması giyecek. Transferi sezon sonuna bırakmak istemeyen sarı-lacivertlilerin, ihtarname sonrası Galatasaray'dan 4.5 milyon Euro'luk bonserviste indirim talep ettiği kaydedildi.
- 11.1.2019
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Kasımpaşa'dan çifte transfer: Varela ve Haris...
Toplam 1
Yorum
eko transfer böle yapılır varela zımba gibi forvet gs yönetimi gitsin kurs alsın kpaşadan .gttiler 300lik adama 3,5 mi euro verdikler yazık
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Sihirli dokunuş
Toplam 4
Yorum
motta61 zor necmi hoca, çünkü onazinin sakat oluşu ,birde stoperdeki sorunu daha da büyütür, o yüzden bu sene imkansız. Seneye ama bu takım şampiyon
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Mehmet Sepil'den borç vurgusu
Toplam 1
Yorum
neoplan adamsın
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