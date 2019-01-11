Serdar ihtar çekti Fenerbahçe atağa kalktı

Ersun Yanal'ın "Neden olmasın" diyerek açık kapı bıraktığı Serdar Aziz konusunda da yeni gelişmeler var. 28 yaşındaki stoper, alacakları için Galatasaray'a ihtarname gönderdi. Bunu fırsat bilen Fenerbahçe yönetimi de sarı-kırmızılı kulüple anlaşma yolunu gündeme aldı. Galatasaray, Serdar'a alacaklarını ödeyemezse oyuncu şubat ortasında serbest kalacak. Bu durumda ancak sezon sonunda Fenerbahçe forması giyecek. Transferi sezon sonuna bırakmak istemeyen sarı-lacivertlilerin, ihtarname sonrası Galatasaray'dan 4.5 milyon Euro'luk bonserviste indirim talep ettiği kaydedildi.