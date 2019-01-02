Edmilson’a yakın takip
02 Ocak 2019, Çarşamba
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Edmilson’a yakın takip

Edmilson’a yakın takip

, sol kanat için aradığı ismi ’da buldu.

Daha önce de sarı-lacivertli ekibin gündemine gelen Belçikalı oyuncu 'un transferi için düğmeye basıldı. Teknik direktör 'ın kadrosunda görmek istediği 24 yaşındaki oyuncu için kulübü Al Duhail ile temas kuruldu. Sezon başında 6 milyon euro'ya 'a giden Edmilson Junior için kiralama formülünün kullanılacağı ifade edildi.
  1. 2.1.2019
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