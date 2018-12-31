Emre’ye faul yapan sararıyor!
31 Aralık 2018, Pazartesi
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Emre’ye faul yapan sararıyor!

Emre’ye faul yapan sararıyor!
'nin transfer listesinde olduğu iddia edilen Sivassporlu Emre Kılınç, ilginç bir istatistikte ligin zirvesinde yer alıyor. 24 yaşındaki kanat oyuncusu, kendisine yapılan fauller sonrası rakiplerine en çok kart gösterten futbolcu oldu. Emre'ye yapılan faullere 11 sarı kart çıktı
  1. 31.12.2018
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