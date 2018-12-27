Obradovic Fenerbahçe'de 400. maçına çıkıyor
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın tecrübeli başantrenörü Obradovic, sarı-lacivertli takımın başında 400. resmi maçına yarın THY Avrupa Ligi'nde Real Madrid karşısında çıkacak.
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, tecrübeli başantrenörü Zeljko Obradovic yönetiminde 400. resmi maçına yarın THY Avrupa Ligi'nde Real Madrid karşısında çıkacak.
Fenerbahçe'nin başına 2013 yılında geçen Obradovic, sarı-lacivertli takımda 400. resmi maç heyecanını yaşayacak.
Sarı-lacivertlileri 5 yılda Avrupa'nın en iyi takımlarından birisi yapan Sırp başantrenör, bu sürede 399 resmi maçta takımıyla 310 galibiyet gördü.
THY Avrupa Ligi'nde yarın, geçen sezon finalde kaybettiği Real Madrid'i ağırlayacak Fenerbahçe Beko, Obradovic'le 4. kez dalya diyecek.
Avrupa basketbolunun en başarılı başantrenörü olan Obradovic'in, Fenerbahçe Beko'yla sahaya çıktığı resmi maçların sayısı organizasyonlara göre şöyle:
|Organizasyon
|Maç sayısı
|Galibiyet
|Yenilgi
|Basketbol Süper Ligi
|211
|175
|36
|THY Avrupa Ligi
|167
|120
|47
|Türkiye Kupası
|16
|12
|4
|Cumhurbaşkanlığı Kupası
|5
|3
|2
|TOPLAM
|399
|310
|89
MAÇLARIN YÜZDE 78'İNİ KAZANDI
Fenerbahçe Beko, Obradovic'le çıktığı resmi maçların yüzde 78'ini kazandı.
Tecrübeli başantrenör, altıncı sezonunu geçirdiği sarı-lacivertlilerle THY Avrupa Ligi, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda toplam 399 maça çıktı.
310 galibiyetle yüzde 78 gibi ulaşılması zor bir oranı yakalayan Obradovic'in takımı, bu sürede sadece 89 defa yenilgi aldı.
OBRADOVİC'LE 9 KUPA
Fenerbahçe Beko, başantrenörü Obradovic'le bugüne dek 9 kupa elde etti.
Obradovic'i 2013 yılında takımın başına getiren sarı-lacivertliler, geride kalan 5 sezonun 4'ünde lig şampiyonluğuna ulaştı.
Bu sürede Obradovic'le 3 kez Cumhurbaşkanlığı Kupası, 1 defa Türkiye Kupası elde eden Fenerbahçe, 2016-2017'de ise THY Avrupa Ligi zaferi yaşadı.
- 27.12.2018 11:36
- Güncelleme: 27.12.2018 13:28
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Ozan Tufan'ı ver Tolgay'ı al
Toplam 1
Yorum
mehmet y tolgay iyi futbolcu geleceğe dönük oyuncu bence takımda kalması lazım
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Cenk kadroya alınmadı
Toplam 1
Yorum
KRAL HERZAMAN DEDİĞİM GİBİ.CENK SADECE ŞANSI İLE BU NOKTAYA GELDİ.BECERİKLİ OLDUĞUNDAN DEĞİL:) CENK İYİ BİR FORVET DEĞİL.SONUÇ DA ORTADA!
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Beşiktaş'tan flaş Şenol Güneş kararı!
Toplam 6
Yorum
bilal şenol hocayı bırakmayın. istediği futbolcuları getirin. istemediklerini yollayın. sonra 4-2-3-1 tiki taka futbol oynat bize şenolcum deyin.
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