Fener dondurdu: 79-75 – Fotomaç – 19 Aralık 2018
19 Aralık 2018, Çarşamba
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Fener dondurdu: 79-75

Fener dondurdu: 79-75

, seyircisi önünde 15 sayı geriye düştüğü maçta 'yı 79-75 yendi.

, seyircisi önünde 15 sayı geriye düştüğü maçta 'yı 79-75 yendi. Zirve mücadelesinde ilk çeyreği 26-18, devreyi de 48-36 yenik kapatan Kanarya, 3. çeyrekte 19-0'lık bir seri yakalayıp liderlik koltuğunu korudu.

  1. 19.12.2018
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