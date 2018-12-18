Yanal’a kutlama – Fotomaç – 18 Aralık 2018
18 Aralık 2018, Salı
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Yanal’a kutlama

Yanal’a kutlama
'de teknik direktör ile Ayew'in kutlandı. Yapılan açıklamaya göre doğum günü kutlamasına, maçı öncesinde takıma moral ziyaretinde bulunan başkan da katıldı. Ersun Yanal'ın 57, Ayew'in de 29. yaş günü için kesilen pastanın üzerinde, Yanal'ın "Mutluluk Fenerbahçe'de olmaktır" ifadesi yer aldı.
  1. 18.12.2018
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