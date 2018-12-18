Geçmiş geçmiştir
“İkinci yarıda farklı bir F.Bahçe olacak. Bahanelerle uğraşmayacağız. Geçmiş bitti, kapattık. Oradan ders çıkaracağız ama önümüzdeki süreci yöneteceğiz”
TARAFTARIN ARZULADIĞI GİBİ
Ersun Yanal, önlerinde lig, Avrupa ve kupa maçlarının olduğunu vurgulayarak, "Fenerbahçe hedeflerinden daha büyük bir camiadır. Biz bu hedefler için yola çıktık ve bunu gerçekleştireceğiz. Sakat, cezalı olan oyuncular dönecek, devre arası planlar var. Bunlarla birlikte farklı bir F.Bahçe'yi ikinci yarıda izlettireceğiz. Bahanelerle uğraşmayacağız. Geçmiş bitti, kapattık. Oradan sonuçlar çıkaracağız ama önümüzdeki süreci yönetmeye çalışıyoruz. Taraftara, istedikleri Fenerbahçe'yi seyrettireceğiz" ifadelerini kullandı.
1676 GÜN SONRA
Yanal, Fenerbahçe'nin başında 1676 gün sonra bir resmi maça çıktı. Usta hoca, sarı-lacivertlilerle son karşılaşmasına 16 Mayıs 2014'te Kayseri'ye karşı çıkmıştı. Yanal, ayrıca 1683 gün sonra takımın hocası olarak Kadıköy'de yer aldı.
BÜYÜK DESTEK
Fenerbahçeli taraftarlar Ersun Yanal'a büyük sevgi gösterisinde bulundular. sarı-lacivertliler, iki golden sonra da yeni teknik adamlarını bağırıp destek verdiler. Yanal da bu jeste kayıtsız kalmadı ve alkışla karşılık verdi.
- 18.12.2018
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