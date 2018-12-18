Geçmiş geçmiştir – Fotomaç – 18 Aralık 2018
18 Aralık 2018, Salı
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Geçmiş geçmiştir

Geçmiş geçmiştir

“İkinci yarıda farklı bir F.Bahçe olacak. Bahanelerle uğraşmayacağız. Geçmiş bitti, kapattık. Oradan ders çıkaracağız ama önümüzdeki süreci yöneteceğiz”

Teknik Direktörü , Erzurum beraberliği sonrası "Her ne yaparsak yapalım, 2-0 öne geçtiği bir maçta 2 gol yemeyecekti" dedi. Maça çok iyi başladıklarını belirten Yanal, "Tribünler, takımın temposu, iştahı ve oyunuyla heyecanlandı, umutlandı. İlk yarıda yüzde 70'e 30 topla oynadık. Ceza sahası içinde aksiyonları olan bir oyundu. İkinci yarı rakip biraz daha üstün oldu ama yine de pozisyona girdik. Öncelikle oyuncularımın isteği çok önemliydi" diye konuştu.

TARAFTARIN ARZULADIĞI GİBİ
, önlerinde lig, Avrupa ve kupa maçlarının olduğunu vurgulayarak, "Fenerbahçe hedeflerinden daha büyük bir camiadır. Biz bu hedefler için yola çıktık ve bunu gerçekleştireceğiz. Sakat, cezalı olan oyuncular dönecek, devre arası planlar var. Bunlarla birlikte farklı bir F.Bahçe'yi ikinci yarıda izlettireceğiz. Bahanelerle uğraşmayacağız. Geçmiş bitti, kapattık. Oradan sonuçlar çıkaracağız ama önümüzdeki süreci yönetmeye çalışıyoruz. Taraftara, istedikleri Fenerbahçe'yi seyrettireceğiz" ifadelerini kullandı.

1676 GÜN SONRA
Yanal, Fenerbahçe'nin başında 1676 bir resmi maça çıktı. Usta hoca, sarı-lacivertlilerle son karşılaşmasına 16 Mayıs 2014'te 'ye karşı çıkmıştı. Yanal, ayrıca 1683 takımın hocası olarak 'de yer aldı.

BÜYÜK DESTEK
Fenerbahçeli taraftarlar Ersun Yanal'a büyük sevgi gösterisinde bulundular. sarı-lacivertliler, iki golden sonra da yeni teknik adamlarını bağırıp destek verdiler. Yanal da bu jeste kayıtsız kalmadı ve alkışla karşılık verdi.
  1. 18.12.2018
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