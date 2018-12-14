Sanabria çok zor – Fotomaç – 14 Aralık 2018
14 Aralık 2018, Cuma
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çok zor

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forvetin, Betis’ten ayrılmak istemediği belirtildi

İspanyol basını, 'nin 'li Antonio 'yı istediğini yazmıştı. AS gazetesi muhabiri Jose Espina, forvetin sarı-lacivertli takıma gitmesinin düşük ihtimal olduğunu söyledi. Radyospor'a açıklama yapan Espina, ", 'yı kiralamak istiyor ancak oyuncu buna karşı çıkıyor. olasılığı çok düşük bir ihtimal. Oyuncu Betis'te kalıp şansını sonuna kadar kullanmak istiyor" dedi. 22 yaşındaki Sanabria bu sezon 16 maçta 3 gol attı.

  1. 14.12.2018
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