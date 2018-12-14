İspanyol basını, Fenerbahçe'nin Real Betis'li Antonio Sanabria'yı istediğini yazmıştı. AS gazetesi muhabiri Jose Espina, Paraguaylı forvetin sarı-lacivertli takıma gitmesinin düşük ihtimal olduğunu söyledi. Radyospor'a açıklama yapan Espina, "Real Betis, Sanabria'yı kiralamak istiyor ancak oyuncu buna karşı çıkıyor. Sanabria olasılığı çok düşük bir ihtimal. Oyuncu Betis'te kalıp şansını sonuna kadar kullanmak istiyor" dedi. 22 yaşındaki Sanabria bu sezon 16 maçta 3 gol attı.