PFDK’dan 70 bin lira ceza – Fotomaç – 14 Aralık 2018
14 Aralık 2018, Cuma
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’dan 70 bin lira ceza

PFDK’dan 70 bin lira ceza

(), Fenerbahçe Kulübü'ne Akhisarspor maçında yaşanan çirkin ve kötü tezahürat, taraftarlarının neden olduğu saha olayları ile flaş röportaja futbolcu katılmamasından dolayı toplam 70 bin TL para cezası verdi.

(), Fenerbahçe Kulübü'ne Akhisarspor maçında yaşanan çirkin ve kötü tezahürat, taraftarlarının neden olduğu saha olayları ile flaş röportaja futbolcu katılmamasından dolayı toplam 70 bin TL para cezası verdi. Çirkin ve kötü tezahürat yapan taraftarlara da bir sonraki deplasman maçına giriş yasağı getirildi.

  1. 14.12.2018
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