PFDK’dan 70 bin lira ceza
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe Kulübü'ne Akhisarspor maçında yaşanan çirkin ve kötü tezahürat, taraftarlarının neden olduğu saha olayları ile flaş röportaja futbolcu katılmamasından dolayı toplam 70 bin TL para cezası verdi.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe Kulübü'ne Akhisarspor maçında yaşanan çirkin ve kötü tezahürat, taraftarlarının neden olduğu saha olayları ile flaş röportaja futbolcu katılmamasından dolayı toplam 70 bin TL para cezası verdi. Çirkin ve kötü tezahürat yapan taraftarlara da bir sonraki deplasman maçına giriş yasağı getirildi.
- 14.12.2018
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Olcay Şahan Süper Lig’de 200’üncü maçına çıkmaya hazırlanıyor
Toplam 1
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BJK selim Trabzon kardeş takımımız Trabzon inşallah şampiyon olur maç berabere biterse ailece sevinicez
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Göztepe'den Mario Gomez hamlesi
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Kemal Göztepe ve İzmir takımları cesur oyuncular bulurlarsa başarı gelir
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Phillip Cocu'dan ilk açıklama!
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Fenerli Serkan Ersun Fener’in biyolojik hocası olmadığına göre ünvanı nedir Aykut işi sonlandıysa preria Cocu para almaya devam ediyorsa çok karmaşık işler
PFDK’dan 70 bin lira ceza haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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