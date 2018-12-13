Phillip Cocu yaptığı açıklamada;

"Taraftarlara, oyunculara, kulübe ve Ali Koç'a bana güvendikleri için teşekkür ederim. Maalesef Fenerbahçe'yi mevcut kaynaklarla hak ettiği yere ulaştıramadık. Taraftarlara ve Fenerbahçe'ye en iyisini diliyorum."