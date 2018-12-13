Phillip Cocu'dan ilk açıklama!
13 Aralık 2018, Perşembe
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'dan ilk açıklama!

Phillip Cocu'dan ilk açıklama!

ile olan sözleşmesi feshedilen , sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.

yaptığı açıklamada;

"Taraftarlara, oyunculara, kulübe ve 'a bana güvendikleri için teşekkür ederim. Maalesef 'yi mevcut kaynaklarla hak ettiği yere ulaştıramadık. Taraftarlara ve Fenerbahçe'ye en iyisini diliyorum."

  1. 13.12.2018 12:13
  2. Güncelleme: 13.12.2018 12:43
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