Phillip Cocu'dan ilk açıklama!
Fenerbahçe ile olan sözleşmesi feshedilen Phillip Cocu, sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.
Phillip Cocu yaptığı açıklamada;
"Taraftarlara, oyunculara, kulübe ve Ali Koç'a bana güvendikleri için teşekkür ederim. Maalesef Fenerbahçe'yi mevcut kaynaklarla hak ettiği yere ulaştıramadık. Taraftarlara ve Fenerbahçe'ye en iyisini diliyorum."
- 13.12.2018 12:13
- Güncelleme: 13.12.2018 12:43
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Galatasaray'da hedef Başakşehir!
Toplam 1
Yorum
bu tarihi hatayı yapmayın ozan kabak ın serbest kalma bedeli. 7,5 milyon euro diye söyleniyor.bunu kesinlikle düzeltin. yeni sözleşme ile 30mlyon a çıkardın.hata
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Ünal Karaman meydan okudu!
Toplam 1
Yorum
ÇEPNİOĞLU ADAMSIN ÜNAL. BU ADALETSİZ FUTBOL DÜZENİ DEĞİŞTİREBİLMEK İÇİN SENİN GİBİ MERT DOĞRU DÜRÜST İNSANLAR GEREKLİ..
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Fenerbahçe'de üç isim kadro dışı!
Toplam 2
Yorum
olaylar derken FUTBOLCULARI KADRO DIŞI BIRAKIP DEĞERİNİ DÜŞÜRÜYORSUNUZ BÜTÇE AÇIĞI OLARAK GERİ DÖNÜYOR.
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