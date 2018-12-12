Fenerbahçe'ye potada İtalyan konuk
12 Aralık 2018, Çarşamba
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'ye potada İtalyan konuk

Fenerbahçe'ye potada İtalyan konuk

Sarı-lacivertli takım, 12. hafta mücadelesinde yarın 'nın AX takımıyla karşılaşacak.

Erkek Basketbol Takımı, 12. haftasında yarın temsilcisi AX ile sahasında karşı karşıya gelecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılacak maç saat 21.30'da başlayacak.

Şu ana kadar sadece bir kez mağlup olan ve 10 karşılaşmayı kazanan Fenerbahçe, ligde lider durumda bulunuyor.

AX Armani Exchange Olimpia Milan ise altı galibiyet ve beş mağlubiyetle 6. sırada yer alıyor.

THY Avrupa Ligi'ndeki son yenilgisini 4. haftada diğer Türk temsilcisi 'e karşı alan Fenerbahçe, üst üste 7 karşılaşmayı kazandı.

Avrupa Ligi'nde İtalyan temsilcisiyle yaptığı 12 maçın 9'unda galip gelen sarı-lacivertlilerin, son 8 maçta rakibine karşı yenilgisi bulunmuyor.

  1. 12.12.2018 11:48
  2. Güncelleme: 12.12.2018 15:21
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