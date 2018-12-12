Fenerbahçe'ye potada İtalyan konuk
Sarı-lacivertli takım, THY Avrupa Ligi 12. hafta mücadelesinde yarın İtalya'nın AX Armani Exchange Olimpia Milan takımıyla karşılaşacak.
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 12. haftasında yarın İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Olimpia Milan ile sahasında karşı karşıya gelecek.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılacak maç saat 21.30'da başlayacak.
Şu ana kadar sadece bir kez mağlup olan ve 10 karşılaşmayı kazanan Fenerbahçe, ligde lider durumda bulunuyor.
AX Armani Exchange Olimpia Milan ise altı galibiyet ve beş mağlubiyetle 6. sırada yer alıyor.
THY Avrupa Ligi'ndeki son yenilgisini 4. haftada diğer Türk temsilcisi Anadolu Efes'e karşı alan Fenerbahçe, üst üste 7 karşılaşmayı kazandı.
Avrupa Ligi'nde İtalyan temsilcisiyle yaptığı 12 maçın 9'unda galip gelen sarı-lacivertlilerin, son 8 maçta rakibine karşı yenilgisi bulunmuyor.
- 12.12.2018 11:48
- Güncelleme: 12.12.2018 15:21
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Fatih Terim’e sevgi seli
Toplam 6
Yorum
Yasama Bizim tekfur her şampiyonluktan sonra kendisini imparator zannedip havalara girince takım sefilleri oynamaya başladı. Suçlu Terim ve TFF dir
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Fatih Terim’e sevgi seli
Toplam 6
Yorum
sami terime saygi sevgi seli mi dediniz yok yaw, bu kadar basarisiz birine mi sevgi seli, shalke sayesinde ancak uefa'da devam edebilen birisisin
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Fatih Terim'den takıma sert gönderme!
Toplam 2
Yorum
sami fenerbahce basarisiz sezon gecirince kimse Terim ve gs'in basarisizligindan soz etmiyor, fener resmen Terimi kurtardi.
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