Ersun Yanal yönetimden 4 isim istedi! İşte Ali Koça iletilen liste - Galeri - Fotomaç
12 Aralık 2018, Çarşamba
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Ersun Yanal yönetimden 4 isim istedi! İşte Ali Koç'a iletilen liste

Fenerbahçe ile anlaşan Ersun Yanal, yönetimden ilk olarak 4 futbolcu istedi. İşte Yanal'ın Ali Koç'tan istediği isimler...
12 Aralık 2018 Çarşamba, 09:28:17 Güncelleme: 09:44:55
Ersun Yanal yönetimden 4 isim istedi! İşte Ali Koça iletilen liste

4.5 yıllık aradan sonra Fenerbahçe'ye geri dönen Ersun Yanal göreve hızlı başladı...

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Ersun Yanal yönetimden 4 isim istedi! İşte Ali Koça iletilen liste

Takvim'in haberine göre; Tecrübeli teknik adamın yönetimle yaptığı görüşmede Başakşehir formasını giyen Emre Belözoğlu'nu istediği ve "6 ay futbol oynasın, yeni sezonda ekibimde yer alsın" dediği belirlendi.

Ersun Yanal yönetimden 4 isim istedi! İşte Ali Koça iletilen liste

Ayrıca Tolgay Arslan ismi de gündeme geldi.

Ersun Yanal yönetimden 4 isim istedi! İşte Ali Koça iletilen liste

GOL ATAN KANAT İSTİYOR
Yanal'ın ayrıca hücum gücü yüksek bir bek, hareketli bir santrfor ve skora katkı yapan kanat oyuncusu alınmasını talep ettiği öğrenildi.

Ersun Yanal yönetimden 4 isim istedi! İşte Ali Koça iletilen liste

Başarılı hoca, kadro dışı bırakılan Dirar, Volkan Demirel, Aatif ve Ozan Tufan için de "Hemen affedilsin" dedi.

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