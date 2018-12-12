Ersun Yanal yönetimden 4 isim istedi! İşte Ali Koça iletilen liste

Ersun Yanal yönetimden 4 isim istedi! İşte Ali Koç'a iletilen liste
Fenerbahçe ile anlaşan Ersun Yanal, yönetimden ilk olarak 4 futbolcu istedi. İşte Yanal'ın Ali Koç'tan istediği isimler...
12 Aralık 2018 Çarşamba, 09:28:17
Güncelleme: 09:44:55
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4.5 yıllık aradan sonra Fenerbahçe'ye geri dönen Ersun Yanal göreve hızlı başladı...
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Takvim'in haberine göre; Tecrübeli teknik adamın yönetimle yaptığı görüşmede Başakşehir formasını giyen Emre Belözoğlu'nu istediği ve "6 ay futbol oynasın, yeni sezonda ekibimde yer alsın" dediği belirlendi.
Ayrıca Tolgay Arslan ismi de gündeme geldi.
GOL ATAN KANAT İSTİYOR Yanal'ın ayrıca hücum gücü yüksek bir bek, hareketli bir santrfor ve skora katkı yapan kanat oyuncusu alınmasını talep ettiği öğrenildi.
Başarılı hoca, kadro dışı bırakılan Dirar, Volkan Demirel, Aatif ve Ozan Tufan için de "Hemen affedilsin" dedi.