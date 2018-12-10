Bitimi beklemedi direkt odaya gitti
10 Aralık 2018, Pazartesi
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Bitimi beklemedi direkt odaya gitti

Bitimi beklemedi direkt odaya gitti

Ligin 15. haftası için 'dan direkt Akhisar'a giden Başkanı , şok yaşadı.

Takımını bu kritik karşılaşmada yalnız bırakmayan Koç, skorun 2-0'a gelmesinin ardından bulunduğu tribünü terk etti. Maçı Akhisarspor Başkanı Hüseyir Eryüksel ile birlikte izleyen , farkın açılmasının ardından takımının soyunma odasına gitti. Soyunma odasında futbolculara sert bir konuşma yaptığı iddia edilen Koç'un saat 22.00'ye doğru stattan ayrıldığı belirtildi.
  1. 10.12.2018
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