Mehmet Ekici rüzgarı!

Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana sakatlıklarla boğuşan Mehmet Ekici, hazır olduğunda neler yapabileceğini bir kez daha gösterdi.

Giresunspor karşılaşmasında çok iyi bir oyun sergileyen Mehmet Ekici alkışı aldı. Özellikle bir pozisyonda üç rakip oyuncu arasından sıyrılması sarı-lacivertli taraftarları mest etti.

Mehmet Ekici de "Artık sakatlıkları bir yana bırakıp, gollerimle, asistlerimle konuşulmak istiyorum. Taraftarın bana verdiği desteği hissediyorum. Onları mahcup etmek istemiyorum. Bu sezon benim için her şey çok farklı olacak" dedi. Mehmet Ekici, Fenerbahçe'yi üst sıralara taşıyacağının da sözünü verdi.