Fenerbahçe, Yunanistan deplasmanında
06 Aralık 2018, Perşembe
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, deplasmanında

<a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>, <a href="/index/yunanistan?id=48b0106a-53a5-4cac-8d6d-65cdc9d95d28" class="" rel="tag">Yunanistan</a> deplasmanında

Sarı-lacivertli takım, 11. hafta mücadelesinde yarın 'a konuk olacak.

Erkek Basketbol Takımı, 11. haftasında yarın temsilcisi ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Başkent Atina'daki Olimpik Spor Merkezi'ndeki karşılaşma TSİ 22.30'da başlayacak.

Şu ana dek sadece bir kez mağlup olan ve 9 karşılaşmayı kazanan , ligde lider durumda bulunuyor.

ise beşer galibiyet ve yenilgi sonunda 8. sırada yer aldı.

'ndeki son yenilgisini 4. haftada diğer Türk temsilcisi 'e 89-83 yenilen Fenerbahçe, üst üste 6 karşılaşmayı kazandı.

  1. 6.12.2018 10:53
  2. Güncelleme: 6.12.2018 11:14
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