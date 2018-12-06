Fenerbahçe, Yunanistan deplasmanında
Sarı-lacivertli takım, THY Avrupa Ligi 11. hafta mücadelesinde yarın Panathinaikos'a konuk olacak.
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 11. haftasında yarın Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Başkent Atina'daki Olimpik Spor Merkezi'ndeki karşılaşma TSİ 22.30'da başlayacak.
Şu ana dek sadece bir kez mağlup olan ve 9 karşılaşmayı kazanan Fenerbahçe, ligde lider durumda bulunuyor.
Panathinaikos ise beşer galibiyet ve yenilgi sonunda 8. sırada yer aldı.
THY Avrupa Ligi'ndeki son yenilgisini 4. haftada diğer Türk temsilcisi Anadolu Efes'e 89-83 yenilen Fenerbahçe, üst üste 6 karşılaşmayı kazandı.
- 6.12.2018 10:53
- Güncelleme: 6.12.2018 11:14
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Toplam 1
Yorum
gs hocam muğdat ı değerlendirmen lazım adam yok.bir de atalay ın üstüne gidelim.iyi bişey olabilir ama gençler bir level daha iyi olması lazım.
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Beşiktaş Kabore ile anlaşmak üzere!
Toplam 2
Yorum
baba kartal Yaşlı papaz oyuncu almaktan artık vaz geçin. Başta b. yılmaz olmak üzere fayda değil zarar verir.
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Beşiktaş Kabore ile anlaşmak üzere!
Toplam 2
Yorum
Nirvana Lütfen 26 yaşından büyük oyuncu almayın . Bedava bile gelse Pepe gibi 34 yaşında adamlara yılda 6 mly Euro verilmez .
Fenerbahçe, Yunanistan deplasmanında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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