IFABdan radikal karar! Penaltı atışı...

KENAN BAŞARAN: ORTA SAHADA BEKLESİNLER

Futbolda fair-play empoze edilse de uyulmadığı malum. Zaten penaltı atışındaki kaosun bir nedeni de bu. Etik davranılmıyor, herkes kendisine avantaj sağlamak için hakemi aldatmaya çalışıyor. Etik erozyonu ve hızlanan futbol da VAR teknolojisini oyuna dahil etti.