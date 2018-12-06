IFABdan radikal karar! Penaltı atışı...

IFAB'dan radikal karar! Penaltı atışı...
Topun kaleciden veya direkten dönmesi halinde oyun aut atışıyla başlayacak. Hürriyet'te yer alan habere göre; IFAB'ın önümüzdeki martta yapacağı genel kurulda kural kabul edilirse, haziran ayında uygulamaya resmen geçilecek. Bir diğer radikal değişiklik de şu: Kaleci penaltı vuruşundan önce bir ayağını öne atabilecek.
Diğer ayağıysa çizgide kalmak zorunda. Vuruş sırasında çizgide olma zorunluluğu bulunan kaleci tek ayağını öne çıkarabilecek. Uzatmalar sonunda penaltılara gidilen maçlarda penaltı atış sıralaması da değişiyor. Artık bir A takımı, bir B takımı atış yapmayacak. Yani ABAB şeklinde devam eden sıralamadan 'ABBA' şekline geçilecek.
IFAB çok tartışma yaratan 'elle oynama' kuralında da değişikliğe giderek, daha net sınırlar belirleyecek. Oyuncu değişikliklerinde zamanın çalınmasını önlemek için oyundan alınacak futbolcu kendisine en yakın çizgiden terk edecek. Hakemler, kenarda kuralları ihlal eden teknik direktörlere de sarı veya kırmızı kart gösterecekler.
KENAN BAŞARAN: ORTA SAHADA BEKLESİNLER
Futbolda fair-play empoze edilse de uyulmadığı malum. Zaten penaltı atışındaki kaosun bir nedeni de bu. Etik davranılmıyor, herkes kendisine avantaj sağlamak için hakemi aldatmaya çalışıyor. Etik erozyonu ve hızlanan futbol da VAR teknolojisini oyuna dahil etti.