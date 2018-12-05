Interli yıldız Fenerbahçeyi işaret etti! Bomba patlıyor... - Galeri - Fotomaç
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Inter'li yıldız Fenerbahçe'yi işaret etti! Bomba patlıyor...
Inter'e geri dönecek olan Brezilyalı yıldız, İtalyan ekibiyle ilgili umutsuz konuştu. Fenerbahçe'yi işaret etti.
5 Aralık 2018 Çarşamba, 21:55:41
Güncelleme: 07:55:31
Fenerbahçe'de ara transfer dönemi bir hayli hareketli geçecek.
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Kanarya'nın son 3 transfer döneminde gündemine girmesine rağmen bir türlü 'çubuklu forma' giydiremediği Gabriel Barbosa'da yine ümit ışığı doğdu.
"Gabigol" lakabıyla bilinen 22 yaşındaki futbolcu Santos'ta kiralık olarak forma giyiyordu.
Devre arasında İnter'e dönecek olan Brezilyalı oyuncu kariyerine İtalya'da devam edeceğine inanmıyor.
ESPN'e röportaj veren Gabigol şöyle konuştu;