Interli yıldız Fenerbahçeyi işaret etti! Bomba patlıyor... - Galeri - Fotomaç
06 Aralık 2018, Perşembe
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Inter'li yıldız Fenerbahçe'yi işaret etti! Bomba patlıyor...

Inter'e geri dönecek olan Brezilyalı yıldız, İtalyan ekibiyle ilgili umutsuz konuştu. Fenerbahçe'yi işaret etti.
5 Aralık 2018 Çarşamba, 21:55:41 Güncelleme: 07:55:31
Interli yıldız Fenerbahçeyi işaret etti! Bomba patlıyor...

Fenerbahçe'de ara transfer dönemi bir hayli hareketli geçecek.

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Interli yıldız Fenerbahçeyi işaret etti! Bomba patlıyor...

Kanarya'nın son 3 transfer döneminde gündemine girmesine rağmen bir türlü 'çubuklu forma' giydiremediği Gabriel Barbosa'da yine ümit ışığı doğdu.

Interli yıldız Fenerbahçeyi işaret etti! Bomba patlıyor...

"Gabigol" lakabıyla bilinen 22 yaşındaki futbolcu Santos'ta kiralık olarak forma giyiyordu.

Interli yıldız Fenerbahçeyi işaret etti! Bomba patlıyor...

Devre arasında İnter'e dönecek olan Brezilyalı oyuncu kariyerine İtalya'da devam edeceğine inanmıyor.

Interli yıldız Fenerbahçeyi işaret etti! Bomba patlıyor...

ESPN'e röportaj veren Gabigol şöyle konuştu;

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