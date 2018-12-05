Interli yıldız Fenerbahçeyi işaret etti! Bomba patlıyor...

Inter'li yıldız Fenerbahçe'yi işaret etti! Bomba patlıyor...

Inter'e geri dönecek olan Brezilyalı yıldız, İtalyan ekibiyle ilgili umutsuz konuştu. Fenerbahçe'yi işaret etti.

5 Aralık 2018 Çarşamba, 21:55:41 Güncelleme: 07:55:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





