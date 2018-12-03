Fenerbahçe UEFA Lisansı aldı
03 Aralık 2018, Pazartesi
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Lisansı aldı

Fenerbahçe UEFA Lisansı aldı

, 2018-2019 sezonu için () tarafından verilen ve Finansal Fair-Play ’nı aldı.

Spor Kulübü, 2018-2019 sezonu için tarafından verilen ve Finansal Fair-Play 'nı aldı.

Üzerinde Başkanı ve Genel Sekreter Kadir Kardaş'ın imzalarının bulunduğu 2018-2019 Sezonu UEFA Kulüp Lisans ve Lisans Sertifikası, TFF Genel Sekreterliği'nin ilgili yazısıyla birlikte Fenerbahçe'ye gönderildi. Sertifikada yer alan yazıda, "Kulüp Lisans Kurulu Kararı neticesinde, Kulübünüz UEFA Kulüp Lisansı almaya hak kazanmıştır. Çalışmalarından dolayı Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Sorumlunuz başta olmak üzere tüm çalışanlarınızı kutluyor, başarılarınızın devamını diliyorum" ibarelerine yer verildi.

  1. 3.12.2018 14:50
  2. Güncelleme: 3.12.2018 16:50
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