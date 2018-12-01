Dev rakipler!
03 Mart 2019, Pazar
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Dev rakipler!

Dev rakipler!

Avrupa’da gruptan çıkan Kanarya’yı 2. Tur’da güçlü rakipler bekliyor. , , E.Frankfurt gibi takımlara Şampiyonlar Ligi’nden 4 ekip daha eklenecek. Bunlar Devler Ligi’nin en iyi üçüncüleri olacak.

, 'nde grup aşamasını yine geçti. 5. maçlar sonunda sarı-lacivertliler adını son 32 takım arasına yazdırırken rakipleri de bir bir belli oluyor. Sarı-lacivertliler, 2. Tur'da 16 seribaşından biriyle eşleşecek. Bu takımların 12'si Avrupa Ligi'nde gruplarını lider bitiren takımlar. Kendi grubunun birincisi olan bu aşamada temsilcimize rakip olmayacak. Şampiyonlar Ligi'nden toplam 8 takım gelecek. Gruplarını üçüncü bitiren ekiplerden en iyi 4 takım seribaşı olacak. Bu 4 ekiple birlikte F.Bahçe'nin rakipleri tamamlanmış olacak.

Kura 17 Aralık'ta
Avrupa Ligi'nde 2. Tur kuraları Pazartesi günü Nyon'da çekilecek. Fenerbahçe grubunu 2. sırada tamamladığı için kuraya seribaşı olmayan takımların bulunduğu torbadan girecek. Aynı grup ve aynı ülke federasyonuna ait takımlar bu turda birbirleriyle eşleşmeyecek.

İlk maç evinde
Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nin maç statüsüne göre 2. Tur'un ilk ayağında kendi sahasında olacak. Son 32 turunun ilk maçı Ülker Stadı'nda 14 Şubat'ta oynanacak. Sarılacivertliler, 21 Şubat'taki rövanş maçına deplasmanda çıkacak. Bu sezon kupanın finali Bakü'de.
  1. 1.12.2018
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