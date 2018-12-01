Dev rakipler!
Avrupa’da gruptan çıkan Kanarya’yı 2. Tur’da güçlü rakipler bekliyor. Arsenal, Chelsea, E.Frankfurt gibi takımlara Şampiyonlar Ligi’nden 4 ekip daha eklenecek. Bunlar Devler Ligi’nin en iyi üçüncüleri olacak.
Kura 17 Aralık'ta
Avrupa Ligi'nde 2. Tur kuraları 17 Aralık Pazartesi günü Nyon'da çekilecek. Fenerbahçe grubunu 2. sırada tamamladığı için kuraya seribaşı olmayan takımların bulunduğu torbadan girecek. Aynı grup ve aynı ülke federasyonuna ait takımlar bu turda birbirleriyle eşleşmeyecek.
İlk maç evinde
Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nin maç statüsüne göre 2. Tur'un ilk ayağında kendi sahasında olacak. Son 32 turunun ilk maçı Ülker Stadı'nda 14 Şubat'ta oynanacak. Sarılacivertliler, 21 Şubat'taki rövanş maçına deplasmanda çıkacak. Bu sezon kupanın finali Bakü'de.
- 1.12.2018
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Filede derbi heyecanı
Toplam 1
Yorum
EMRE HADİ ASLANIM BU MACIDA ALALIM
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
sek gs maçından önce sakatlanması manidar
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
FUTBOL USA AKHISAR NEDEN ACIKLAMA YAPMIYOR, BEN ZANNETMIYORUM TERIM 32 YASINDA BIR KALECIYI GS'A ALSIN
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