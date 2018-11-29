Volkan’a af şansı – Fotomaç – 29 Kasım 2018
01 Mart 2019, Cuma
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Volkan’a af şansı

Volkan’a af şansı

, kaleci antrenörlüğü için ile anlaşmıştı.

, kaleci antrenörlüğü için ile anlaşmıştı. Bu gelişme üzerine 'e af çıkabileceği söylentileri arttı. Ancak bu kararın nasıl çıkacağı merak konusu. , Volkan'ın o dönem yardımcı antrenör olan, takımın mevcut hocası Erwin Koeman'ın üzerine yürüdüğünü açıklamıştı.

  1. 29.11.2018
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