Volkan’a af şansı

Fenerbahçe, kaleci antrenörlüğü için Alper Boğuşlu ile anlaşmıştı. Bu gelişme üzerine Volkan Demirel'e af çıkabileceği söylentileri arttı. Ancak bu kararın nasıl çıkacağı merak konusu. Ali Koç, Volkan'ın o dönem yardımcı antrenör olan, takımın mevcut hocası Erwin Koeman'ın üzerine yürüdüğünü açıklamıştı.