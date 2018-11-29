Volkan’a af şansı
Fenerbahçe, kaleci antrenörlüğü için Alper Boğuşlu ile anlaşmıştı.
Fenerbahçe, kaleci antrenörlüğü için Alper Boğuşlu ile anlaşmıştı. Bu gelişme üzerine Volkan Demirel'e af çıkabileceği söylentileri arttı. Ancak bu kararın nasıl çıkacağı merak konusu. Ali Koç, Volkan'ın o dönem yardımcı antrenör olan, takımın mevcut hocası Erwin Koeman'ın üzerine yürüdüğünü açıklamıştı.
- 29.11.2018
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Filede derbi heyecanı
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EMRE HADİ ASLANIM BU MACIDA ALALIM
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
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sek gs maçından önce sakatlanması manidar
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
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FUTBOL USA AKHISAR NEDEN ACIKLAMA YAPMIYOR, BEN ZANNETMIYORUM TERIM 32 YASINDA BIR KALECIYI GS'A ALSIN
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