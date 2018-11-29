Fenerbahçenin yeni hedefi Gremiodan Walter Kannemann - Galeri - Fotomaç
29 Kasım 2018, Perşembe
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Fenerbahçe'nin yeni hedefi Gremio'dan Walter Kannemann

Stoper bölgesine takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, Gremio'dan Walter Kannemann'a yöneldi!
29 Kasım 2018 Perşembe, 13:40:55 Güncelleme: 13:41:52
Fenerbahçenin yeni hedefi Gremiodan Walter Kannemann

Kanarya stoper mevkisini toparlamak için transfere yöneldi.

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Fenerbahçenin yeni hedefi Gremiodan Walter Kannemann

Sarı-lacivertlilerin gündemine aldığı isim Gremio'da forma giyen Walter Kannemann.

Fenerbahçenin yeni hedefi Gremiodan Walter Kannemann

27 yaşındaki Arjantinli stoperin kulübüyle 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

Fenerbahçenin yeni hedefi Gremiodan Walter Kannemann

Fenerbahçe'nin, satın alma opsiyonuyla kiralamak için Kannemann'ın menajeriyle Brezilya'da bir görüşme yaptığı öğrenildi.

Fenerbahçenin yeni hedefi Gremiodan Walter Kannemann

Kannemann'ın kulübüne de fiyat soruldu. Ayrıca Arjantinli stoperin peşinde İtalya'dan Sampdoria
da var.

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