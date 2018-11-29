Fenerbahçenin yeni hedefi Gremiodan Walter Kannemann - Galeri - Fotomaç
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Fenerbahçe'nin yeni hedefi Gremio'dan Walter Kannemann
Stoper bölgesine takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, Gremio'dan Walter Kannemann'a yöneldi!
29 Kasım 2018 Perşembe, 13:40:55
Güncelleme: 13:41:52
Kanarya stoper mevkisini toparlamak için transfere yöneldi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sarı-lacivertlilerin gündemine aldığı isim Gremio'da forma giyen Walter Kannemann.
27 yaşındaki Arjantinli stoperin kulübüyle 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.
Fenerbahçe'nin, satın alma opsiyonuyla kiralamak için Kannemann'ın menajeriyle Brezilya'da bir görüşme yaptığı öğrenildi.
Kannemann'ın kulübüne de fiyat soruldu. Ayrıca Arjantinli stoperin peşinde İtalya'dan Sampdoria
da var.