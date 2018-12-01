Ali Koç: Gelecek haftayı bekleyin
03 Mart 2019, Pazar
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: Gelecek haftayı bekleyin

Ali Koç: Gelecek haftayı bekleyin
gündemi, başkan ile bir taraftar arasında gerçekleştiği iddia edilen telefon görüşmesiyle değişti. Twitter'da paylaşılan konuşmada Ali Koç, taraftarın ile ilgili sorusuna "Bu konularla ilgili açıklamayı önümüzdeki hafta yapacağım. Başkan olarak bu durumlarla alakalı bir konuyu telefonda açıklamam doğru olmaz" cevabını veriyor.

10 Ekim'de ne demişti?
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 2018'de FB TV'de katıldığı 'Gündem Özel' programında o dönem takımın başında Hollandalı çalıştırıcı Phillip Cocu varken, Ersun Yanal sorusu üzerine şu cevabı vermişti: "Beklenti demişken bir konuya girmek istiyorum. Dün olmadı, bugün de yok, yarın da olmayacağını düşünüyorum. Ersun Yanal planlarımızda yok. Uzun vadeli hedefler doğrultusunda çalışıyoruz. Son dönemde Ersun Hoca hakkında yoğun bir medya kampanyası var. Ben şahsen böyle bir kampanyadan etkilenmem. Taraftarımızı anlayışla karşılıyorum ama olmayacağını da söylüyorum. Sizden ricam bu sevdaya son verin"
  1. 1.12.2018
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