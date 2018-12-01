Ali Koç: Gelecek haftayı bekleyin
10 Ekim'de ne demişti?
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 10 Ekim 2018'de FB TV'de katıldığı 'Gündem Özel' programında o dönem takımın başında Hollandalı çalıştırıcı Phillip Cocu varken, Ersun Yanal sorusu üzerine şu cevabı vermişti: "Beklenti demişken bir konuya girmek istiyorum. Dün olmadı, bugün de yok, yarın da olmayacağını düşünüyorum. Ersun Yanal planlarımızda yok. Uzun vadeli hedefler doğrultusunda çalışıyoruz. Son dönemde Ersun Hoca hakkında yoğun bir medya kampanyası var. Ben şahsen böyle bir kampanyadan etkilenmem. Taraftarımızı anlayışla karşılıyorum ama olmayacağını da söylüyorum. Sizden ricam bu sevdaya son verin"
- 1.12.2018
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Filede derbi heyecanı
Toplam 1
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EMRE HADİ ASLANIM BU MACIDA ALALIM
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
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sek gs maçından önce sakatlanması manidar
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
FUTBOL USA AKHISAR NEDEN ACIKLAMA YAPMIYOR, BEN ZANNETMIYORUM TERIM 32 YASINDA BIR KALECIYI GS'A ALSIN
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